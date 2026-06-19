Χαβάη: Γιγαντιαίο κύμα προκάλεσε ζημιές σε παραθαλάσσια σπίτια – Viral βίντεο

Σκηνές που θα μπορούσαν εύκολα να ανήκουν σε κινηματογραφική παραγωγή κατέγραψε κάτοικος στη Χαβάη, όταν ένα ιδιαίτερα μεγάλο κύμα έπληξε με σφοδρότητα παραθαλάσσιο συγκρότημα κατοικιών. Η δύναμη του νερού προκάλεσε φθορές σε κτίρια και είχε ως αποτέλεσμα να αποκολληθούν κεραμίδια από στέγες.

Το περιστατικό κατεγράφη με κινητό τηλέφωνο και μέσα σε λίγες ώρες το σχετικό βίντεο άρχισε να διαμοιράζεται ευρέως στα social media. Στα πλάνα αποτυπώνεται το κύμα να καλύπτει μεγάλο τμήμα του οικιστικού συγκροτήματος, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

A massive ocean wave crashes over the roof of a Hawaii beachfront condo, tearing off shingles as water floods across the building. pic.twitter.com/qcd3aQTRFT — Breaking911 (@Breaking911) June 19, 2026

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, το ύψος του κύματος έφτασε περίπου τα 4 μέτρα, με τη δημιουργία του να αποδίδεται στον συνδυασμό ισχυρών νότιων ανέμων και ιδιαίτερα υψηλής παλίρροιας. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε ήδη εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους πολίτες, επισημαίνοντας τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.

Το φαινόμενο «King Tides» στο προσκήνιο

«Ήταν σοκαριστικό να βλέπεις τα κύματα να έρχονται και να σκεπάζουν το κτίριο. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο ίδιο συγκρότημα, όταν μεγάλα κύματα από τον νότο πλήττουν την περιοχή», δήλωσε κάτοικος που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό.

Το συμβάν επανέφερε στο επίκεντρο το φυσικό φαινόμενο των «King Tides» ή «βασιλικών παλιρροιών», που αφορά τις υψηλότερες παλίρροιες του έτους. Αυτές εμφανίζονται λίγες φορές ετησίως, όταν η Σελήνη και ο Ήλιος ευθυγραμμίζονται με τη Γη, ενισχύοντας τη βαρυτική τους επίδραση και ανεβάζοντας σημαντικά τη στάθμη της θάλασσας.

Το «King Tide» αποτελεί προβλέψιμο φυσικό φαινόμενο, το οποίο ωστόσο μπορεί να γίνει επικίνδυνο όταν συνδυάζεται με ισχυρούς ανέμους ή έντονο κυματισμό. Σε τέτοιες συνθήκες είναι πιθανό να προκληθούν παράκτιες πλημμύρες, διάβρωση ακτών και ζημιές σε κατοικίες και υποδομές κοντά στο θάλασσα.

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