Στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

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Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα διεξαχθεί το τριήμερο 23-25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.
Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ και επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της λιβανέζικης προεδρίας, ο πρόεδρος Αούν είπε στον Ρούμπιο ότι μια «συνολική κατάπαυση του πυρός» θα συνιστούσε τη «θεμελιώδη βάση» προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης τον Ρούμπιο «για τη στήριξη των ΗΠΑ στον Λίβανο».
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