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19.06.2026 20:47

Σύγκρουση τρένων στη Βρετανία κοντά στο Μπέντφορντ

19.06.2026 20:47
trena sygkrousi

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στο Μπέντφορντ, με αποτέλεσμα αρκετοί επιβάτες να τραυματιστούν, όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ.

Η Sun αναφέρει ότι πολλά αεροασθενοφόρα έχουν αποσταλεί στο σημείο και η αστυνομία βρίσκεται επίσης στο σημείο.

Η Πυροσβεστική του Μπέντφορντ ανέφερε ότι τα πληρώματα βρίσκονται στο σημείο και προέτρεψαν τους ανθρώπους να αποφύγουν την περιοχή.

Οι επιβάτες φέρεται να έπεσαν στο πάτωμα από τη σύγκρουση και αναφέρθηκε ότι κάποιοι ήταν τραυματισμένοι και αιμόφυρτοι.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 20:55
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