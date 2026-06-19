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19.06.2026 08:22

Τροχαίο στο Ίλιον – Σοβαρά τραυματίες δύο αναβάτες μηχανής

19.06.2026 08:22
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φωτογραφία αρχείου

Τροχαίο ατύχημα, με δύο σοβαρά τραυματίες, σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ της Πέμπτης (18/6) στο Ίλιον.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες όλα συνέβησαν όταν μία 48χρονη οδηγός, κινούμενη επί της οδού Αλαμάνας, έκανε αριστερό ελιγμό για να κατευθυνθεί προς την οδό Αιόλου.

Στη διασταύρωση των δύο οδών συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 35χρονος, καθώς και με μηχανή με δύο αναβάτες που έρχονταν από το αντίθετο ρεύμα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των δύο αναβατών της μηχανής, ηλικίας 24 και 22 ετών.

Ο πρώτος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» και ο δεύτερος στο «Αττικόν».

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