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19.06.2026 06:57

Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στον παράδρομο της Κηφισού

19.06.2026 06:57
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Tροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, στο ύψος του Αιγάλεω, με θύμα έναν 46χρονο μοτοσικλετιστή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 46χρονος αναβάτης κινούνταν στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του.

Ακολούθως, το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στα μεταλλικά κιγκλιδώματα που βρίσκονται στο σημείο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να προσφέρει βοήθεια στον τραυματισμένο οδηγό.

Ωστόσο, οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο 46χρονος είχε ήδη καταλήξει εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη από τη σύγκρουση.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναζητούνται στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση των αιτίων που οδήγησαν τον αναβάτη να χάσει τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του.

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