Το μελτέμι βάζει «τούρμπο» και η αστάθεια επιμένει, αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ

Φίλες και φίλοι, ο Ιούνιος συνεχίζει να παίζει το δικό του, απόλυτα αλλοπρόσαλλο παιχνίδι και μας κρατάει σε μόνιμη εγρήγορση! Εκεί που ετοιμάζεις τσάντα για την παραλία, πρέπει να έχεις το νου σου και για καμιά ξαφνική κατεβασιά. Και μιας και μιλάμε για παραλίες και μπάνια, φέτος εκτός από το να κοιτάμε τον ουρανό για σύννεφα, έχουμε το νου μας και μέσα στο νερό, αφού οι εμφανίσεις των λαγοκέφαλων έχουν γίνει ο νέος πονοκέφαλος των λουόμενων. Προσοχή λοιπόν στις βουτιές και… μακριά τα χέρια αν δείτε περίεργα ψαράκια!

Για σήμερα, το σκηνικό ξεκινάει με γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά μην παρασύρεστε. Λίγες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές από το πρωί. Όσο ανοίγει η μέρα και φτάνουμε στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, το γνωστό «μαγείρεμα» στα ηπειρωτικά θα φέρει σύννεφα, τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά, ενώ στα βόρεια δεν αποκλείεται να σκάσει και καμία μεμονωμένη καταιγίδα.

Από άνεμο τώρα, το μελτέμι ζωηρεύει για τα καλά! Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, αλλά στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέσα στο Αιγαίο θα πιάσουν ακόμα και τα 7 μποφόρ – ό,τι πρέπει για να δροσιστούμε, αλλά και για να κρατάτε τις ομπρέλες της παραλίας με το ένα χέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Έτσι, στα νησιά του Ιονίου και στα δυτικά ηπειρωτικά θα δείξει 30 με 32 και τoπικά 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά 29 με 31 βαθμούς, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα ο υδράργυρος θα μαζευτεί στους 27 με 29 βαθμούς (τοπικά στα νοτιοανατολικά 30 με 31).

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Βέβαια, το μεσημεράκι και το απόγευμα θα συννεφιάσει πρόσκαιρα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα ξεκινήσουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, αλλά από το μεσημέρι θα γυρίσουν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά, το μελτέμι συνεχίζει την έντονη παρουσία του από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, φτάνοντας στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς, και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 (τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς).

Την Κυριακή, όμως, το σκηνικό αρχίζει να ζεσταίνει ξανά! Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τις κλασικές πλέον λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, που ίσως δώσουν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Το καλύτερο νέο; Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά, προαναγγέλλοντας ένα ακόμα πιο ζεστό ξεκίνημα για την επόμενη εβδομάδα.

Απολαύστε τα μπάνια σας, προσέχετε τα μελτέμια και τους… περίεργους «επισκέπτες» της θάλασσας, και μην ξεχνάτε την ομπρέλα σας – είτε για τον ήλιο είτε για τη μπόρα, κάπου θα χρειαστεί!

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