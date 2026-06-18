Πειραιάς: Ως… φιλήσυχο περιγράφουν τα αδέλφια του τον 77χρονο που επιτέθηκε σε δύο νεαρούς με τρίαινα, για μια θέση πάρκινγκ

Προς υπεράσπιση του 77χρονου που κυνήγησε και επιχείρησε να επιτεθεί με μια τρίαινα δύο αδέλφια στον Πειραιά έσπευσαν τα αδέλφια του ηλικιωμένου, που έκαναν λόγο για έναν φιλήσυχο άνθρωπο που δεν ενοχλεί ποτέ.

«Ο αδερφός μου είναι ένας πολύ φιλήσυχος άνθρωπος. Δεν σας καταλαβαίνω. Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει πιο φιλήσυχος άνθρωπος. Εντάξει; Δεν έχω να σας πω πολλά. Δεν υπάρχει πιο ήσυχος άνθρωπος. Πάντα είχαν πρόβλημα με αυτό το γκαράζ. Το γκαράζ είναι δικό του», είπε η αδερφή του 77χρονου στο MEGA.

Από την πλευρά του, ο αδερφός του 77χρονου υποστήριξε πως ο ηλικιωμένος «δεν είναι του καβγά». «Πράγματι, είναι νευρικός άμα τον ενοχλήσει κανένας. Δεν ενοχλεί ποτέ. Αν τον ενοχλήσουν τον πιάνει μια… Και αυτόν μια νευρικότητα που δεν το ανέχεται», συμπλήρωσε.

«Στο γκαράζ που το έχει ο αδερφός μου, μες στο βάθος βάζουν συνέχεια το αμάξι τους και πιάνουν κατά σειρά και βγαίνουν μέχρι έξω. Για να βγει ο αδερφός μου πρέπει να βγουν δύο-τρία αμάξια. Και του δημιουργούν συνέχεια προβλήματα. Του έκανα παράπονα του αδερφού μου “πώς τους επιτρέπεις να βάζουν μπροστά από εσένα τρία αμάξια κατά σειρά και έξω έχουν πιάσει ένα πάρκινγκ. Έβαλαν μία ταμπέλα”. Η τρίαινα είναι για ψαροντουφεκάδες. Τέτοιο πράγμα… Ούτε φαντάζομαι να είχε τέτοιο πράγμα ο αδερφός μου μέσα στο πορτμπαγκάζ», ανέφερε.

Σύμφωνα πάντως με τους γείτονες, ο 77χρονος δεν είχε δημιουργήσει ποτέ ξανά τόσο σοβαρά προβλήματα στο παρελθόν, αν και ήταν γνωστός στη γειτονιά για το γεγονός ότι προκαλούσε συχνά φασαρίες για εντελώς ασήμαντες αφορμές.



Νωρίτερα είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας βίντεο από το περιστατικό στο οποίο διακρίνονται οι δύο άνδρες να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο, ενώ, την ίδια ώρα ακούγονται φωνές «πάρε την αστυνομία».

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Διαβάστε επίσης:

Κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης: Ογκώδης η δικογραφία, «οδηγίες χρήσης» στους πελάτες για το «σπασμένο» λογισμικό

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα του Ιταλού ή DNA στα νύχια του

Κιβωτός του Κόσμου: Σε νέα δίκη ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας συνεργάτης – Κατηγορούνται για απιστία, υπεξαίρεση και «ξέπλυμα»











