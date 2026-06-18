Πειραιάς: Βίντεο με τα δύο αδέλφια να τρέχουν για να γλιτώσουν από τον 77χρονο, που τους κυνηγούσε με… τρίαινα για μια θέση πάρκινγκ

Δεν το χωράει ανθρώπινος νους αυτό που συνέβη στον Πειραιά το μεσημέρι της Τετάρτης (17/06) όταν ένας 77χρονος, που διαπληκτίστηκε με δύο αδέλφια για μια θέση πάρκινγκ, πήρε από το αυτοκίνητό του μια τρίαινα και προσπάθησε να τους επιτεθεί.

Στο οπτικό υλικό που παρουσιάστηκε στον Σκάι διακρίνονται οι δύο άνδρες να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο, ενώ, την ίδια ώρα ακούγονται φωνές «πάρε την αστυνομία».

Το περιστατικό σημειώθηκε, στην οδό Μπιζανίου στο κέντρο του Πειραιά, όταν η λογομαχία για τη χρήση ενός χώρου στάθμευσης ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 77χρονος αποπειράθηκε να τραυματίσει τους δύο άνδρες με τους οποίους διαπληκτιζόταν με τρίαινα, συνολικού μήκους 130 εκατοστών.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 77χρονος ζήτησε επίμονα από τον έναν νεαρό να μετακινήσει το όχημά του για να βγει έξω, ώστε να μπορέσει ο ίδιος να σταθμεύσει το δικό του αυτοκίνητο. Ο 77χρονος φέρεται να χτύπησε το κουδούνι του νεαρού και να του φώναξε: «Μην το αφήσεις ξανά εδώ, δεν δικαιούσαι πάρκινγκ!». Οι δυνατές φωνές ξεσήκωσαν τη γειτονιά, με αποτέλεσμα αρκετοί περίοικοι να βγουν στα μπαλκόνια και στον δρόμο για να δουν τι συμβαίνει.

Τους κυνηγούσε με την τρίαινα

Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο ηλικιωμένος κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του, άνοιξε το πορτμπαγκάζ και έβγαλε μια τρίαινα.

Ο ίδιος, άρχισε να καταδιώκει το ένα από τα δύο νεαρά παιδιά. Παρά το γεγονός ότι κατάφερε να τον ακουμπήσει στο χέρι με το αιχμηρό αντικείμενο, ο ένας νεαρός στάθηκε τυχερός καθώς ελίχθηκε και του ξέφυγε πίσω από σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στη συνέχεια, ο 77χρονος έστρεψε την προσοχή του στον δεύτερο νεαρό. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο νεαρός γλίστρησε και έπεσε στο έδαφος. Όπως αναφέρεται, ο 77χρονος έμοιαζε έτοιμος να τον καρφώσει. Την τελευταία στιγμή, ωστόσο, φάνηκε να συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα της πράξης του και τελικά χτύπησε τον νεαρό με το ξύλο.

Πώς ακινητοποιήθηκε

Οι περίοικοι κάλεσαν αμέσως το 100. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι ακινητοποίησαν τον 77χρονο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού θεάτρου όπου κατασχέθηκε η εν λόγω τρίαινα. Μάλιστα, σε βάρος του 77χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Όπως αναφέρουν οι γείτονες, ο 77χρονος δεν είχε δημιουργήσει ποτέ ξανά τόσο σοβαρά προβλήματα στο παρελθόν, αν και ήταν γνωστός στη γειτονιά για το γεγονός ότι προκαλούσε συχνά φασαρίες για εντελώς ασήμαντες αφορμές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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