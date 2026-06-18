search
ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 17:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.06.2026 15:38

Πειραιάς: Βίντεο με τα δύο αδέλφια να τρέχουν για να γλιτώσουν από τον 77χρονο, που τους κυνηγούσε με… τρίαινα για μια θέση πάρκινγκ

18.06.2026 15:38
peiraias epithesi triaina – new

Δεν το χωράει ανθρώπινος νους αυτό που συνέβη στον Πειραιά το μεσημέρι της Τετάρτης (17/06) όταν ένας 77χρονος, που διαπληκτίστηκε με δύο αδέλφια για μια θέση πάρκινγκ, πήρε από το αυτοκίνητό του μια τρίαινα και προσπάθησε να τους επιτεθεί.

Στο οπτικό υλικό που παρουσιάστηκε στον Σκάι διακρίνονται οι δύο άνδρες να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο, ενώ, την ίδια ώρα ακούγονται φωνές «πάρε την αστυνομία».

Το περιστατικό σημειώθηκε, στην οδό Μπιζανίου στο κέντρο του Πειραιά, όταν η λογομαχία για τη χρήση ενός χώρου στάθμευσης ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 77χρονος αποπειράθηκε να τραυματίσει τους δύο άνδρες με τους οποίους διαπληκτιζόταν με τρίαινα, συνολικού μήκους 130 εκατοστών.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 77χρονος ζήτησε επίμονα από τον έναν νεαρό να μετακινήσει το όχημά του για να βγει έξω, ώστε να μπορέσει ο ίδιος να σταθμεύσει το δικό του αυτοκίνητο. Ο 77χρονος φέρεται να χτύπησε το κουδούνι του νεαρού και να του φώναξε: «Μην το αφήσεις ξανά εδώ, δεν δικαιούσαι πάρκινγκ!». Οι δυνατές φωνές ξεσήκωσαν τη γειτονιά, με αποτέλεσμα αρκετοί περίοικοι να βγουν στα μπαλκόνια και στον δρόμο για να δουν τι συμβαίνει.

Τους κυνηγούσε με την τρίαινα

Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο ηλικιωμένος κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του, άνοιξε το πορτμπαγκάζ και έβγαλε μια τρίαινα.

Ο ίδιος, άρχισε να καταδιώκει το ένα από τα δύο νεαρά παιδιά. Παρά το γεγονός ότι κατάφερε να τον ακουμπήσει στο χέρι με το αιχμηρό αντικείμενο, ο ένας νεαρός στάθηκε τυχερός καθώς ελίχθηκε και του ξέφυγε πίσω από σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στη συνέχεια, ο 77χρονος έστρεψε την προσοχή του στον δεύτερο νεαρό. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο νεαρός γλίστρησε και έπεσε στο έδαφος. Όπως αναφέρεται, ο 77χρονος έμοιαζε έτοιμος να τον καρφώσει. Την τελευταία στιγμή, ωστόσο, φάνηκε να συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα της πράξης του και τελικά χτύπησε τον νεαρό με το ξύλο.

Πώς ακινητοποιήθηκε

Οι περίοικοι κάλεσαν αμέσως το 100. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι ακινητοποίησαν τον 77χρονο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού θεάτρου όπου κατασχέθηκε η εν λόγω τρίαινα. Μάλιστα, σε βάρος του 77χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Όπως αναφέρουν οι γείτονες, ο 77χρονος δεν είχε δημιουργήσει ποτέ ξανά τόσο σοβαρά προβλήματα στο παρελθόν, αν και ήταν γνωστός στη γειτονιά για το γεγονός ότι προκαλούσε συχνά φασαρίες για εντελώς ασήμαντες αφορμές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Αμοργός: Ιδιώτης έκλεισε αυθαίρετα πρόσβαση σε παραλία και προκαλεί σάλο

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε παιδάκι 1,5 έτους, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε δύο αδέλφια για τη ληστεία σε βάρος 25χρονου – Πώς τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει 20.000





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazarakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Πρόταση να πάρει το όνομα του Ανδρέα Μαζαράκη το γήπεδο μπάσκετ του Στρέφη

s_t_m_sonic35_hz
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SEGA: Ο Sonic The Hedgehog γιορτάζει τα 35α γενέθλιά του με αγώνα δρόμου 10 χλμ. γύρω από το Λονδίνο (photos/videos)

tileorasi
MEDIA

Ανεπηρέαστος ο Alpha, ήταν πρώτος σε τηλεθέαση και την Τετάρτη (17/6)

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στις κόρες του πρώην πρωθυπουργού Θαπατέρο

xalki theologiki sxoli – new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: H Τουρκία δίνει πράσινο φως για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης – Πιέσεις από Τραμπ και ΕΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

doukas – androulakis – diamantopoulou 1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε νευρικό σοκ: Γιατί η Διαμαντοπούλου επιτέθηκε στον Δούκα και αποθέωσε ΝΔ – Η απάντηση του δημάρχου, το σχόλιο της Χαριλάου  

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

dendias- famellos – zoi- anastasiadis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη της ακρίβειας, τα drones του Δένδια, ο Φάμελλος ως support και οι μισθολάγνοι βουλευτές, η διαφορά Τσίπρα – Ζωής και τα ευτράπελα με τον Αναστασιάδη

tsipras androulakis – kikilias- kosioni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβέρνηση, ο Στουρνάρας και ο Άρειος Πάγος για τον νόμο Κατσέλη, το άθροισμα Τσίπρα – Ανδρουλάκη, η κίνηση Κικίλια με Μάγγο και ο προορισμός τη Σίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 17:10
mazarakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Πρόταση να πάρει το όνομα του Ανδρέα Μαζαράκη το γήπεδο μπάσκετ του Στρέφη

s_t_m_sonic35_hz
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SEGA: Ο Sonic The Hedgehog γιορτάζει τα 35α γενέθλιά του με αγώνα δρόμου 10 χλμ. γύρω από το Λονδίνο (photos/videos)

tileorasi
MEDIA

Ανεπηρέαστος ο Alpha, ήταν πρώτος σε τηλεθέαση και την Τετάρτη (17/6)

1 / 3