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18.06.2026 15:16

Αμοργός: Ιδιώτης έκλεισε αυθαίρετα πρόσβαση σε παραλία και προκαλεί σάλο

18.06.2026 15:16
amorgos

Η κίνηση ιδιώτη, κατόχου μίας βίλας που «φωνάζει», πάνω από την παραλία του Αγίου Παύλου, να κλείσει δρόμο που οδηγεί στη θάλασσα εξόργισε τους ανθρώπους στο νησί.

Photo: Facebook / Public Group Amorgos

Το θέμα ανέβασε στο Facebook χρήστης προκαλώντας καταιγίδα αντιδράσεων. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, κατά πως φαίνεται, αρκετά νησιά στα οποία ιδιοκτήτες αυθαιρετούν και επιδιώκουν να διώξουν επισκέπτες, θεωρώντας ότι οι ίδιοι έχουν προνομιακή σχέση (περίπου ιδιοκτησιακή) με τις παραλίες.

Photo: Facebook / Public Group Amorgos

Όπως περιγράφει άλλος χρήστης για την συγκεκριμένο παραλία του Αγίου Παύλου στην Αμοργό «τη συγκεκριμένη παραλία που επισκεπτόμουν για ψαροντούφεκο και μπάνιο. Ο κύριος, μάλλον ιδιοκτήτης της βίλας με την πισίνα, μας κοίταγε στραβά όταν μας έβλεπε και παραμιλουσε αρκετές φορές. Φυσικά δεν του δίναμε σημασία μιας και χρησιμοποιούσαμε το ρέμα για να κατέβουμε στην παραλία και όχι από την προσωπική του περιουσία.

Photo: Facebook / Public Group Amorgos

Νομίζω πρέπει να επέμβουν οι αρμόδιοι ώστε να αποκατασταθεί η τάξη στην περιοχή. Οι παραλίες είναι δημόσιες απ’ όσο γνωρίζω και κανένας, όσα λεφτά και να έχει δεν μπορεί να την κατοχυρώνει ως ιδιωτική. Άραγε ποιοι είναι οι αρμόδιοι σε αυτήν την περίπτωση; Το λιμενικό ή ο δήμος;».

Photo: Facebook / Public Group Amorgos

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