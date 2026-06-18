Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή 18 μηνών στον 63χρονο που παρενόχλησε σεξουαλικά 8χρονη – Τι υποστήριξε

Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 18 μηνών επιβλήθηκε στον 63χρονο που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 8χρονο κοριτσάκι στο άλσος Συκεών, στη Θεσσαλονίκη.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, τον έκρινε ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου, χωρίς να τού αναγνωρίσει ελαφρυντικό, ενώ αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή προς 10 ευρώ, ημερησίως. Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, όταν η ανήλικη -με καταγωγή από τη Νιγηρία, ζήτησε από τον 63χρονο να χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλεφώνου για να επικοινωνήσει με τους γονείς της. Όπως κατήγγειλαν μητέρες άλλων παιδιών που παρακολουθούσαν τη συμπεριφορά του και ενημέρωσαν στη συνέχεια τις Αρχές, ο 63χρονος θώπευσε την ανήλικη.

Τι υποστήριξε

Ο κατηγορούμενος, που δήλωσε ότι είναι εκπαιδευτικός στον ιδιωτικό τομέα, απολογούμενος στο δικαστήριο, αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας λόγο για ενέργειες που παρεξηγήθηκαν από τις παρευρισκόμενες γυναίκες, ενώ ανέφερε ότι ενήργησε με αφέλεια. Όπως απολογήθηκε, βρισκόταν στο άλσος όπου γυμναζόταν στα υπαίθρια όργανα. «Με πλησίασε ένα τρομαγμένο και ιδρωμένο κοριτσάκι, ζητώντας να χρησιμοποιήσει το κινητό μου για να καλέσει τη μητέρα του, αλλά εκείνη δεν απάντησε», είπε.

Στη συνέχεια, εμφανίστηκε και η μεγαλύτερη αδελφή του παιδιού, η οποία είπε ότι θα ερχόταν ο θείος τους να τις παραλάβει, σύμφωνα με την απολογία του. Ο 63χρονος ομολόγησε ότι προσφέρθηκε να αγοράσει στα δύο κορίτσια παγωτό μέχρι να έρθει ο θείος τους, συμπληρώνοντας ότι αργότερα το 8χρονο κοριτσάκι ζήτησε να κάνει ποδήλατο και, λόγω του περιορισμένου χώρου και της έλλειψης σημείου στήριξης, το κράτησε από τους ώμους για να μην χάσει την ισορροπία του.

Για όψιμους και παντελώς αβάσιμους ισχυρισμούς, μίλησε στην αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας, που εισηγήθηκε την ενοχή του- κι έγινε δεκτή από την προεδρεύουσα του δικαστηρίου.

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