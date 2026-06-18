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18.06.2026 12:38

Πανελλαδικές 2026: Tα θέματα που έπεσαν στο Γραμμικό Σχέδιο

18.06.2026 12:38
PANELLINIES345

Στο ειδικό μάθημα του Γραμμικού Σχεδίου εξετάστηκαν σήμερα, Πέμπτη 18/6, οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 από τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ).

Δείτε τα θέματα στο μάθημα «Γραμμικό Σχέδιο»:

Λήψη

Γραμμικό Σχέδιο – Σχέδιο:

Λήψη

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων αφορούν στους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για τις Πανελλήνιες, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε Σχολή ή Τμήμα, για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα.

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα συνεχιστούν με τα Γερμανικά (Παρασκευή 19 Ιουνίου) και τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (Σάββατο 20 Ιουνίου).

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, με τα μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (Δευτέρα 22 Ιουνίου), Γαλλικά (Τρίτη 23 Ιουνίου), Ιταλικά (Τετάρτη 24 Ιουνίου) και Ισπανικά (Πέμπτη 25 Ιουνίου).

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες, ενώ των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες.

Για το μουσικό μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο, ενώ για το μουσικό μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30 λεπτά.

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