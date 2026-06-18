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18.06.2026 11:52

Βόλος: 14χρονη κατήγγειλε τους γονείς της για κακοποίηση, τι αποφάσισε το δικαστήριο

18.06.2026 11:52
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Μία καταγγελία ενδοιοικογενειακής βίας που αφορούσε κακοποίηση ανήλικης, με επίκεντρο μια 14χρονη εξετάστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025, όταν η 14χρονη προχώρησε σε καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού», υποστηρίζοντας ότι δεχόταν κακοποίηση από τους γονείς της.

Στη συνέχεια εγκατέλειψε το πατρικό της σπίτι, πήγε να μείνει στη θεία της και, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, εξακολουθεί να αρνείται να επιστρέψει στην οικογένειά της σχεδόν έναν χρόνο αργότερα.

Το δικαστήριο, το οποίο συνέχισε τη συζήτηση της υπόθεσης μετά από διακοπή στις 3 Ιουνίου, αποφάσισε να απαλλάξει τους δύο γονείς από τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και της έκθεσης.

Ωστόσο, τους έκρινε ενόχους για το αδίκημα της απειλής, καθώς σύμφωνα με όσα εξετάστηκαν στη διαδικασία είχαν απευθύνει στην ανήλικη τη φράση: «έλα σπίτι και θα σε περιποιηθούμε». Για την πράξη αυτή καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή.

Μετά την καταγγελία της ανήλικης είχε πραγματοποιηθεί έρευνα στην οικογενειακή κατοικία. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, κοινωνικοί λειτουργοί είχαν διαπιστώσει ότι το σπίτι ήταν ακατάλληλο για τη διαβίωση παιδιών.

Κατά τις διαπιστώσεις τους, επρόκειτο για ένα παλιό και παραμελημένο σπίτι, με συνθήκες που δεν κρίθηκαν κατάλληλες για την ανατροφή ανηλίκων.

Οι γονείς, ηλικίας 36 ετών, υποστήριξαν από την πλευρά τους ότι η οικονομική τους κατάσταση δεν τους επέτρεπε να μετακομίσουν σε καλύτερη κατοικία. Παράλληλα ανέφεραν ότι δεν επιθυμούσαν να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον σε ένα ακόμη παιδί της οικογένειας, το οποίο αντιμετωπίζει δυσλεξία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αρνήθηκαν ότι είχαν οποιαδήποτε κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στη 14χρονη.

Υπέρ των γονέων κατέθεσαν ως μάρτυρες μία γειτόνισσα και η νονά του τρίτου τους παιδιού, οι οποίες υποστήριξαν τους ισχυρισμούς τους.

Τι κατήγγειλε η ανήλικη

Από την πλευρά της πολιτικής αγωγής κατέθεσε η θεία της 14χρονης, η οποία είναι αδελφή του πατέρα της.

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι οι συνθήκες υγιεινής στο σπίτι δεν ήταν οι κατάλληλες, ενώ αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά της μητέρας της ανήλικης, την οποία χαρακτήρισε γυναίκα με περιορισμένη καθημερινή δραστηριότητα και αψυχολόγητη συμπεριφορά.

Στο δικαστήριο αναγνώστηκε επίσης η καταγγελία της 14χρονης, στην οποία περιέγραφε περιστατικά που, όπως υποστήριξε, είχε βιώσει στο οικογενειακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η ανήλικη είχε καταγγείλει ότι η μητέρα της, όταν ήταν εκνευρισμένη, την κακοποιούσε. Όπως ανέφερε, σε μία περίπτωση την έσπρωξε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σε έπιπλο, ενώ σε άλλο περιστατικό τη χτύπησε με κοντάρι σκούπας.

Η ίδια είχε καταγγείλει ακόμη ότι κατά καιρούς δεχόταν βία και από τον πατέρα της.

Παρά τα όσα κατατέθηκαν, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε ο τραυματισμός της ανήλικης, ενώ δεν στοιχειοθετήθηκε ούτε το αδίκημα της έκθεσης, οδηγώντας στην απαλλαγή των γονέων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

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