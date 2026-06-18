Δημήτρης Λιγνάδης: Απορρίφθηκε το αίτημα της υπεράσπισης για διορισμό πραγματογνώμονα

Στις 2 Ιουλίου, με την εξέταση μαρτύρων, θα συνεχιστεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών για βιασμούς ανηλίκων.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης Λιγνάδη για διορισμό ειδικού συμβούλου, ψυχολόγου ή ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα, προκειμένου να αξιολογηθεί η αντιληπτική ικανότητα και η ψυχική κατάσταση των καταγγελλόντων.

Κατά τη χθεσινή δικάσιμο η εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί να γίνει δεκτό το αίτημα Λιγνάδη ενώ οι δικηγόροι των καταγγελλόντων δεν αντιτάχθηαν αλλά είχαν θέσει το ζήτημα «στην κρίση του δικαστηρίου».

Ο καταδικασμένος πρωτοδίκως σε ποινή κάθειρξης 12 ετών για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά δύο ανηλίκων αγοριών είναι πλέον αντιμέτωπος με την πιθανότητα αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης αφού έγινε ομόφωνα δεκτή η εισαγγελική έφεση και θα ξαναδικαστεί και για τρίτη υπόθεση, για την οποία είχε αθωωθεί.

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