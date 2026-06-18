Δίψα στα νησιά παρά τις βροχές: Τουρισμός, λειψυδρία και αφαλατώσεις αλλάζουν τον χάρτη του Αιγαίου

Παρά τις αυξημένες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα και της άνοιξης, η μάχη με τη λειψυδρία στα νησιά του Αιγαίου απέχει πολύ από το να θεωρηθεί λήξασα. Η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με πέρυσι, όταν δεκάδες νησιά βρίσκονταν αντιμέτωπα με σοβαρές ελλείψεις νερού, όμως τα προβλήματα παραμένουν και αναδεικνύουν τις βαθύτερες αδυναμίες των υδροδοτικών υποδομών.

Η Αστυπάλαια μπήκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης στις 4 Μαΐου, η Κάρπαθος στις 2 Ιουνίου, η Τήνος και η Αλόνησος μόλις προχθές, 16 Ιουνίου.

Παράλληλα, παρατάθηκε το καθεστώς έκτακτης ανάγκης στο Μεγανήσι για ακόμη τρεις μήνες.

Νωρίτερα φέτος είχαν τεθεί σε τέτοιο καθεστώς η Σύμη (Φεβρουάριος) και η Κέρκυρα (Μάρτιος), ενώ λίγο πριν η Πάτμος και η Λέρος (Νοέμβριος 2025).

Για πολλά χρόνια, μια χρονιά με πλούσιες βροχοπτώσεις αρκούσε ώστε να αναπληρωθούν τα αποθέματα σε υπόγεια και επιφανειακά νερά και να εξασφαλιστεί σχετική επάρκεια για μία ή και περισσότερες τουριστικές περιόδους. Σήμερα, όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η εκρηκτική ανάπτυξη του τουρισμού, η αύξηση των επισκεπτών και η διεύρυνση του μόνιμου πληθυσμού σε αρκετά νησιά έχουν πολλαπλασιάσει τις ανάγκες σε νερό, ασκώντας ολοένα μεγαλύτερη πίεση σε δίκτυα και εγκαταστάσεις που συχνά έχουν σχεδιαστεί για πολύ μικρότερες απαιτήσεις.

Η κατάσταση φέτος εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Όπως επισημαίνεται από στελέχη που παρακολουθούν το ζήτημα, το 2024 περίπου 25 έως 30 νησιά αντιμετώπιζαν έντονα προβλήματα εξαιτίας της ανομβρίας, ενώ φέτος οι περιπτώσεις περιορίζονται σε λίγες μόνο περιοχές.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη. Σε ορισμένα νησιά, όπως η Αστυπάλαια και η Κάρπαθος, οι βροχοπτώσεις ήταν περιορισμένες, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα αποθέματα να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Αντίθετα, σε άλλες περιοχές της χώρας η εικόνα ήταν εντυπωσιακά καλύτερη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το φράγμα Αποσελέμη στην Κρήτη, το οποίο ενισχύθηκε σημαντικά από τις βροχές του Μαρτίου και του Απριλίου, αποκτώντας πολύτιμα αποθέματα νερού ενόψει του καλοκαιριού.

Οι αφαλατώσεις ως λύση ανάγκης

Μπροστά στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση, όλο και περισσότερα νησιά στρέφονται στις μονάδες αφαλάτωσης. Πρόκειται για μια λύση που προσφέρει άμεση ενίσχυση της υδροδότησης, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένους φυσικούς υδατικούς πόρους. Ωστόσο, οι αφαλατώσεις συνεπάγονται υψηλό ενεργειακό κόστος, σημαντικές απαιτήσεις συντήρησης και δεν μπορούν από μόνες τους να υποκαταστήσουν τον συνολικό σχεδιασμό διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Πέρυσι το υπουργείο Περιβάλλοντος χρηματοδότησε έργα μόνιμου χαρακτήρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Παρά τα διαθέσιμα κονδύλια, αρκετές παρεμβάσεις καθυστέρησαν ή δεν προχώρησαν με τον προβλεπόμενο ρυθμό, είτε λόγω διοικητικών εμποδίων είτε εξαιτίας προβλημάτων ωρίμανσης των έργων.

Το στοίχημα της «πιστοποίησης» των ΔΕΥΑ

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρύτερη προσπάθεια αναδιοργάνωσης των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. Μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης της διαχειριστικής τους επάρκειας, οι ΔΕΥΑ και οι δήμοι καλούνται να αποδείξουν ότι διαθέτουν την τεχνική και διοικητική ικανότητα να υλοποιούν σύνθετα έργα και να αξιοποιούν αποτελεσματικά εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι μόνο μέσα από καλύτερη οργάνωση, σύγχρονο σχεδιασμό και πιο αποτελεσματική διαχείριση θα μπορέσουν τα νησιά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργούν η κλιματική αλλαγή και η αυξανόμενη ζήτηση νερού.

Το φετινό καλοκαίρι δεν αναμένεται να εξελιχθεί σε χρονιά γενικευμένης κρίσης. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει παρόν. Η λειψυδρία στο Αιγαίο δεν αποτελεί πλέον ένα έκτακτο φαινόμενο που αντιμετωπίζεται με μία βροχερή χρονιά, αλλά μια μόνιμη πρόκληση που απαιτεί νέες υποδομές, καλύτερη διαχείριση και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Οι βροχές έδωσαν μια πολύτιμη ανάσα, όχι όμως και οριστική λύση.

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