Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία αγνοείται από τις 30/5 στα Χανιά.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Χανίων έχουν ξεκινήσει νέες αναζητήσεις σε χώρους που σύμφωνα με πληροφορίες εθεάθη τελευταία η γυναίκα, ενώ σήμερα οι έρευνες θα γίνονται και από αέρος, με τη συνδρομή των drone που διαθέτει η ΕΛΑΣ.

Ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά με τους συνοδούς θα επιχειρήσουν να σαρώσουν την περιοχή που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές εστιάζεται η όλη έρευνα, ενώ αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εξετάζουν προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν από μαρτυρίες και καταθέσεις.

Μάλιστα, τις έρευνες επικουρεί και κλιμάκιο με εξειδικευμένους αστυνομικούς που έχει έρθει από την Αθήνα.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Χανίων ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, αναφέρει πως η υπόθεση εξετάζεται προσεκτικά και βήμα-βήμα από την αρχή, ενώ κανένα σενάριο δεν μπορεί ακόμα να αποκλειστεί.

«Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και ο χειρισμός μας είναι πολύ προσεκτικός», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η χρονικό της εξαφάνισης

Το κινητό της 45χρονης έπαψε να εκπέμπει σήμα στις 30/5 και απενεργοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς, με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη της. Από εκείνη τη στιγμή η 45χρονη δεν είχε καμία επικοινωνία.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε, η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε περάσει πρώτα από το πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων, ενώ στη συνέχεια πλήρωσε εργάτη για εργασίες σε χωράφι της. Αμέσως μετά κινήθηκε προς τη στάση του αστικού λεωφορείου, με σκοπό να επιστρέψει στα Χανιά, όπου ζούσε και εργαζόταν σε ταβέρνα. Πριν φτάσει εκεί, είχε προηγηθεί σύντομη στάση στο σπίτι του ενοικιαστή της.

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται και οι κινήσεις των τραπεζικών της λογαριασμών, καθώς ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις για την πορεία της.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο αδελφός της 45χρονης δεν σχετίζεται με την υπόθεση, καθώς την ημέρα της εξαφάνισης νοσηλευόταν σε νοσοκομείο.

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