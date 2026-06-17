Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Εκτεταμένες έρευνες στο σπίτι της 45χρονης – Στο «μικροσκόπιο» μάρτυρας-«κλειδί»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εδώ και ημέρες οι έρευνες για τον εντοπισμό της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοείται από τις 30 Μαΐου, με τις Αρχές να έχουν επεκτείνει το πεδίο των ερευνών τους και στην οικία της στα Χανιά της Κρήτης, επιχειρώντας να εντοπίσουν κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σήμανση έχει συγκεντρώσει σημαντικά ευρήματα, τα οποία εξετάζονται διεξοδικά. Η τοπική κοινωνία στην Αγιά Χανίων παραμένει σε αναβρασμό, αναμένοντας εξελίξεις, την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν αδιάκοπα την έρευνα για τη διαλεύκανση της εξαφάνισης. Την ίδια στιγμή, οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε συγκεκριμένο μάρτυρα – «κλειδί», καθώς οι καταθέσεις του θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της υπόθεσης.

Όπως μεταδίδει το Star, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο στο σπίτι της αγνοούμενης, ενώ παράλληλα προσπάθησαν να ανασυνθέσουν τη διαδρομή που ακολούθησε πριν χαθούν τα ίχνη της. Στο πλαίσιο των ερευνών, άτομο από το στενό της περιβάλλον κλήθηκε για δεύτερη κατάθεση και χαρακτηρίζεται ως πρόσωπο – «κλειδί», με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως δεν πρόκειται για τον αδελφό της.

Δεκαοκτώ ημέρες μετά την εξαφάνιση, οι Αρχές εκτιμούν πως υπάρχουν ενδείξεις που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η περιοχή όπου κινήθηκε η 45χρονη ερευνάται εξονυχιστικά. Η ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνεται στη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, αλλά και στη λήψη καταθέσεων από συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα.

Στο μεταξύ, οι Αρχές προχώρησαν σε έρευνα και σε σπίτι της 45χρονης, το οποίο είχε ενοικιαστεί σε εργάτη. Ο ίδιος μίλησε στην κάμερα του «Live News», περιγράφοντας τη σύντομη συνάντησή τους: «Στο σπίτι ήρθε στις 16:45. Μου λέει βιάζομαι, θέλω να προλάβω το λεωφορείο που φεύγει στις 5».

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, λίγο πριν η 45χρονη εξαφανιστεί, είδε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη να αποχωρεί με προορισμό τη στάση του λεωφορείου: «Με το που μπαίνει μέσα στο σπίτι βαστούσε δύο τσάντες. Την ώρα που έβγαινε ξαναπήρε τις τσάντες και έφυγε. Έμεινε 2-3 λεπτά».

Ο ενοικιαστής ανέφερε επίσης ότι το συγκεκριμένο ακίνητο ανήκε παλαιότερα στην 45χρονη και στον αδελφό της, ενώ έκανε λόγο για ένταση μεταξύ τους: «Στο μισό σπίτι έμενε ο αδελφός της. Πήρε και τον πέταξε έξω από το σπίτι. Έλεγε πως το σπίτι είναι δικό της και δεν έχει καμία δουλειά να είναι ο αδελφός της στο υπόλοιπο σπίτι».

«Με τον αδελφό της ξέρω ότι υπήρχαν κόντρες, ότι δεν τα πάνε καλά και τώρα τελευταία ο αδελφός της την έδιωξε από το σπίτι, με αφορμή ότι δεν ταΐζει τους γέρους και ότι δεν φέρνει λεφτά στο σπίτι», πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ ανέφερε πως δεν είναι η πρώτη φορά που τα ίχνη της 45χρονης χάνονται.

«Το 2022 είχε ξαναγίνει, έλειπε μία εβδομάδα και μετά τους είπε ότι είναι το Ηράκλειο», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο αδερφός της αγνοούμενης περιέγραψε μια σχέση με διαστήματα έντασης, απορρίπτοντας ωστόσο το ενδεχόμενο οικονομικών διαφορών: «Δεν ήμασταν δεμένα σαν αδέρφια αλλά δεν ήθελε να σκοτώσει ο ένας τον άλλον. Δεν έχουμε κάποια περιουσία να μοιράσουμε ώστε να έχουμε διαφορά. Η μόνη διαφορά ήταν οι πεποιθήσεις των γονιών. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, οικονομικό ξέρω εγώ. Ούτε αυτή πεινούσε, ούτε εγώ πεινάω. Δηλαδή να κάτσω να φάω την αδελφή μου για να επωφεληθώ οικονομικά».

Την ύπαρξη εντάσεων μεταξύ των δύο αδελφών φαίνεται να επιβεβαιώνουν και μαρτυρίες από το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον.

Η χρονικό της εξαφάνισης

Το κινητό της 45χρονης έπαψε να εκπέμπει σήμα και απενεργοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς, με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη της. Από εκείνη τη στιγμή η 45χρονη δεν είχε καμία επικοινωνία.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε, η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε περάσει πρώτα από το πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων, ενώ στη συνέχεια πλήρωσε εργάτη για εργασίες σε χωράφι της. Αμέσως μετά κινήθηκε προς τη στάση του αστικού λεωφορείου, με σκοπό να επιστρέψει στα Χανιά, όπου ζούσε και εργαζόταν σε ταβέρνα. Πριν φτάσει εκεί, είχε προηγηθεί σύντομη στάση στο σπίτι του ενοικιαστή της.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται και οι κινήσεις των τραπεζικών της λογαριασμών, καθώς ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις για την πορεία της.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο αδελφός της 45χρονης δεν σχετίζεται με την υπόθεση, καθώς την ημέρα της εξαφάνισης νοσηλευόταν σε νοσοκομείο.

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