Θεσσαλονίκη: 10χρονος ποδηλάτης παρασύρθηκε από ΙΧ – Στο νοσοκομείο το παιδί

Τροχαίο ατύχημα κατεγράφη το απόγευμα της Τετάρτης, 17/6, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, στη διασταύρωση των οδών Ποσειδώνος και Εγνατίας, με ένα 10χρονο παιδί να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το παιδί έκανε ποδήλατο στη γειτονιά όπου κατοικεί, όταν υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί, παρασύρθηκε από ΙΧ όχημα που κινείτο στη διασταύρωση σε κατηφορικό σημείο του δρόμου.

Από τη σύγκρουση ο 10χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να φτάνει άμεσα στο σημείο. Το πλήρωμα παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Όπως αναφέρουν οι αρμόδιες Αρχές, ο τραυματισμός χαρακτηρίζεται ελαφρύς, ενώ εκτιμάται ότι ο οδηγός του οχήματος κινείτο με χαμηλή ταχύτητα τη στιγμή της παράσυρσης.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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