Σταύρος Φλώρος: Νέα χειρουργεία και επιπλοκές – «Προκλήθηκε αιμορραγία που του δημιουργούσε αφόρητο πόνο», αποκάλυψε ο πατέρας του (Video)

Τη δύσκολη πορεία ανάρρωσης μετά τον σοβαρό τραυματισμό που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ποδιού του συνεχίζει ο πρώην παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, ο οποίος αποκάλυψε χθες, 16/6, ότι υπεβλήθη σε απαιτητική χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία σημειώθηκαν επιπλοκές.

Για την κατάσταση που αντιμετωπίζει μίλησε στο Buongiorno ο πατέρας του, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για τις τελευταίες εξελίξεις.

Όπως ανέφερε, η προηγούμενη εβδομάδα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική για τον Σταύρο Φλώρο, καθώς πραγματοποιήθηκε επέμβαση στο αριστερό πόδι που αρχικά είχε προγραμματιστεί για μεταγενέστερο χρόνο, αλλά τελικά επισπεύστηκε ώστε να κερδηθεί χρόνος. Η επέμβαση, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε ομαλά, καθώς εμφανίστηκαν επιπλοκές.

«Η εβδομάδα που πέρασε ήταν όντως πιο δύσκολη για τον Σταύρο Φλώρο. Έκανε μια επέμβαση στο αριστερό πόδι, η οποία ήταν να πραγματοποιηθεί αργότερα, αλλά την έκαναν τώρα για να κερδίσει χρόνο. Ωστόσο παρουσίασε κάποιες επιπλοκές», ανέφερε αρχικά ο πατέρας του πρώην παίκτη του Survivor.

«Προκλήθηκε μια αιμορραγία, η οποία πίεζε αρκετά τα νεύρα του ποδιού και του δημιουργούσε αφόρητο πόνο. Η κατάσταση αυτή κράτησε 3-4 μέρες, μέχρι που επενέβησαν ξανά οι γιατροί με νέα επέμβαση για να σταματήσουν τον πόνο. Πλέον τα πράγματα έχουν βελτιωθεί και μπορεί να κοιμηθεί με λιγότερο πόνο», πρόσθεσε.

Αναφορικά με το δεξί πόδι, ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου σημείωσε ότι πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές επεμβάσεις χωρίς επιπλοκές: «Όσον αφορά το δεξί πόδι, έγιναν αρκετές επεμβάσεις και καμία δεν παρουσίασε κάποια επιπλοκή, παρόλο που οι γιατροί το περίμεναν. Ακόμα και το μόσχευμα που του τοποθέτησαν στη φτέρνα, έγινε αποδεκτό και εδώ και τρεις εβδομάδες εξελίσσονται ομαλά. Σιγά σιγά θα αρχίσει να κάνει κάποιες ασκήσεις, καθώς μέχρι πρότινος έπρεπε να το έχει εντελώς ακίνητο, ώστε να περάσει στο στάδιο της αποκατάστασης».

«Θα χρειαστεί χρόνο. Μιλάμε καθημερινά με τον Σταύρο και μας λέει ότι είναι καλά. Παρά την κατάσταση που βιώνει, παραμένει ευδιάθετος. Τις ημέρες που πονούσε, τα πράγματα ήταν δύσκολα, αλλά παρέμεινε ψύχραιμος. Μετράει τις ημέρες μέχρι να ανταμώσουμε, αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει αυτό», πρόσθεσε ο πατέρας του πρώην παίκτη του Survivor.

«Πέρασα την πιο δύσκολη βδομάδα της αποκατάστασής μου μέχρι στιγμής», είχε αποκαλύψει την Τρίτη, 16/6, ο Σταύρος Φλώρος, αναφέροντας ότι χρειάστηκε να κάνει και δεύτερο χειρουργείο.

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