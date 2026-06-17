«Καραμπινάτη υπόθεση κακοποίησης»: Από 24 ώρες μέχρι δύο μήνες τα τραύματα στο κορμάκι του Άγγελου

Με τις καταθέσεις της αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ιατροδικαστικής κ. Έλενας Κρανιώτη και της Καθηγήτριας Παιδοακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Μαρίας Ραϊσάκη συνεχίζεται ακροαματική διαδικασία για την πολύκροτη υπόθεση ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου του 3χρονου Άγγελου.

Η έδρα του ΜΟΔ Ηρακλείου αποδέχθηκε το αίτημα που είχε υποβάλει ο συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονου κατηγορουμένου, Βασίλης Νουλέζας. Πρώτη ξεκίνησε την κατάθεσή της η Καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής κ. Μαρία Ραϊσάκη η οποία επισήμανε ότι η Ομάδα Εργασίας Παιδικής Κακοποίησης μέσω των απεικονίσεων μελέτησε ενδελεχώς τρεις αξονικές εγκεφάλου του μικρού Άγγελου. Όπως τόνισε η κ. Ραϊσάκη η πιο σοβαρή ήταν η πρώτη, εκείνη που διενεργήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2025, μετά τη διασωλήνωση του παιδιού. Η ίδια σημείωσε ότι λόγω της επιστημονικής της ιδιότητας αξιολόγησε τα ευρήματα των απεικονιστικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε το παιδί με σημαντικότερη να θεωρείται η πρώτη αξονική.

Κάκωση ισχυρής βίας και πιθανότητα τραντάγματος

Η Καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας διατύπωσε τη θέση, βάσει πάντα των απεικονιστικών στοιχείων, ότι οι κακώσεις στο 3χρονο αγγελούδι οφείλονται όπως είπε χαρακτηριστικά «σε κάκωση ισχυρής βίας από διαφορετικούς μηχανισμούς πλήξης, ανακκίνησης-τραντάγματος ή και αντίστροφα, ή και συνδυασμός αυτών. Οπωσδήποτε έχουμε πλήξη και πιθανότατα έχουμε και ανακκίνηση-τράνταγμα». Η Καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας αποσαφήνισε ότι τα απεικονιστικά ευρήματα που έχουν στην περίπτωση του Άγγελου παραπέμπουν σε κακώσεις ισχυρής βίας που συναντά κάποιος ή σε περιπτώσεις τροχαίων ή σε περιπτώσεις έντονης ανακκίνησης-τραντάγματος.

Ερωτηθείσα αν μπορεί το αιμάτωμα να συνέβη από το τράνταγμα που έκανε ο 44χρονος στον Άγγελο όταν το παιδί λιποθύμησε, η μάρτυρας έδωσε ελάχιστη πιθανότητα σε αυτό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δίνω ελάχιστες πιθανότητες έως μηδέν».

Η μάρτυρας εξήγησε επιστημονικά πως τα ευρήματα που έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί συνάδουν με την εκδοχή της κακοποίησης, συνεκτιμώντας επιπρόσθετα το γεγονός ότι ο μικρός Άγγελος έφερε και κάταγμα στο μετακάρπιο που συνάδει με κακοποίηση προγενέστερου χρόνου.

Ερωτηθείσα από τον συνήγορο του 44χρονου αν το ταρακούνημα μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, η Καθηγήτρια απάντησε ότι μπορεί να επιφέρει και θάνατο γιατί το παιδί σταματά να αναπνέει και η άπνοια είναι «κόκκινη σημαία για κακοποίηση».

Εκτίμησε ακόμα, κατόπιν σχετικής ερωτήσεως, ότι αυτό που συνέβη στο παιδί, οι οξείες κακώσεις όπως τις χαρακτήρισε συνέβησαν σε ένα συμβάν και στον ίδιο χρόνο. Στο συμπέρασμα αυτό συγκλίνουν τα ευρήματα, δηλαδή το υποσκληρίδιο αιμάτωμα δύο πυκνοτήτων, το οίδημα και το καρούμπαλο. Όλα αυτά έγιναν στον ίδιο χρόνο και προκλήθηκαν χρονικά από λίγες ώρες έως και 24 ώρες πριν από τη διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο. Όσον αφορά στο κάταγμα στο μετακάρπιο του παιδιού, αυτό προσδιορίζεται χρονικά από 10 έως και 42 ημέρες πριν την εισαγωγή του μικρού Άγγελου στο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια ξεκίνησε η κατάθεση της αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ιατροδικαστικής κ. Έλενας Κρανιώτη η οποία επισήμανε ότι ως μηχανισμό πρόκλησης των κακώσεων στο 3χρονο αγοράκι θεωρεί την πλήξη από θλων όργανο.

Ανέφερε ότι το παιδί, συνολικά, έφερε στο κεφάλι και το σώμα 32 τραύματα τα οποία – όπως είπε – παραπέμπουν σε συστηματική παιδική κακοποίηση και αμέλεια. Όπως ανέφερε τα τραύματα αυτά στο σύνολό τους προσδιορίζονται σε 5-6 διαφορετικές χρονικές φάσεις με το παλαιότερο από αυτά να τοποθετείται ένα δίμηνο πριν από την εισαγωγή του παιδιού στο νοσοκομείο. Ουλές που επίσης εντοπίστηκαν στο κορμάκι του αγοριού δεν μπορούν προσδιοριστούν χρονικά πότε συνέβησαν.

Η ίδια προσδιόρισε χρονικά την πλήξη από μερικά λεπτά έως και κάποιες ώρες πριν από την εισαγωγή του παιδιού στο νοσοκομείου, ενώ διευκρίνισε πως αυτό το χτύπημα (την πλήξη) θα μπορούσε να έχει προκαλέσει οτιδήποτε δεν ήταν αιχμηρό, όπως το πάτωμα, ένα ρόπαλο, ένα ξύλο, ή ένα βιβλίο.

Καραμπινάτη περίπτωση κακοποίησης

Η ιατροδικαστής αναφέρθηκε και στα άλλα τραύματα που έφερε το 3χρονο παιδάκι, όπως τα υπονύχια αιματώματα και τα εγκαύματα, τα οποία συνάδουν με καραμπινάτη περίπτωση κακοποίηση. Επρόκειτο για διαφορετικά εγκαύματα που είχαν προκληθεί σε διαφορετική χρονολογική ηλικία στο παιδί και δεν έμοιαζαν με το έγκαυμα εκείνο που μπορεί να πάθει π.χ. ένα ανήλικο αν καεί στον φούρνο. Επίσης, όπως διευκρίνισε, τα υπονύχια αιματώματα δεν εντοπίζονταν σε ένα-δυο δάκτυλα ώστε να έχει πιαστεί το χέρι του σε κάποια πόρτα για παράδειγμα.

Όσον αφορά στα τραύματα στην περιγεννητική χώρα, η κ. Κρανιώτη εκτίμησε ότι θα μπορούσε να είναι από τσιγάρο που δεν έμεινε πολύ στο δέρμα σε αντίθεση με εγκαύματα στο υπόλοιπο σώμα στα οποία ο χρόνος καψίματος ήταν μεγαλύτερος. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο έγκαυμα που είχε το παιδί στο πόδι και το οποίο είχε επιμολυνθεί.

Επίσης, η Ιατροδικαστής ανέφερε ότι το κάταγμα που είχε ο μικρός Άγγελος στον καρπό ήταν ιδιαίτερα επώδυνο όταν συνέβη και το παιδί θα έπρεπε να έχει μεταφρθεί τότε στο νοσοκομείο.

Η κ. Κρανιώτη ρωτήθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης του 44χρονου για τον μηχανισμό της πλήξης, ψηλά στο κεφάλι του μικρού Άγγελου, στη δεξιά βρεγματική χώρα. Όπως είπε, το μόνο που μπορεί να απαντήσει είναι ότι η πλήξη αυτή δεν επήλθε από κάποιο θλων όργανο με ακμή ή γωνία διότι στην περίπτωση αυτή θα άφηνε κάποιο σημάδι. Σημειώνεται πως κατά την κατάθεση της Ιατροδικαστή δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης με τον συνήγορο του 44χρονου κατηγορουμένου.

Αποχώρησε από την αίθουσα ο 44χρονος κατηγορούμενος λόγω αδιαθεσίας

Σύμφωνα με το Cretalive με την έναρξη της δίκης, ο δικηγόρος του 44χρονου κατηγορουμένου ανέφερε στην έδρα ότι ο εντολέας του έχει πρόβλημα υγείας και αισθάνεται έντονη αδιαθεσία. Λίγη ώρα αργότερα, ο 44χρονος αποχώρησε από την αίθουσα για τις φυλακές μέχρις ότου διεκπεραιωθεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Στο εδώλιο του ΜΟΔ Ηρακλείου για την υπόθεση θανάτου του μικρού Άγγελου, κάθονται η 27χρονη μητέρα και ο τότε σύντροφος της, ο 44χρονος Χρήστος. Αμφότεροι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Μεταξύ τους δεν υπάρχει καμία απολύτως επικοινωνία. Μάλιστα η 27χρονη Ελευθερία, στις διακοπές των συνεδριάσεων, δυσφορεί όταν οι αστυνομικοί την βάζουν να καθίσει κοντά στον συγκατηγορούμενο της. Οι θέσεις τους είναι αντικρουόμενες ως προς τα περιστατικά κακοποίησης του παιδιού και ο ένας επιρρίπτει ευθύνες στον άλλον. Για το επίμαχο, ωστόσο, πρωινό της μοιραίας Κυριακής, η 27χρονη Ελευθερία εμφανίζεται να είχε βγει για λίγο από το σπίτι για να αγοράσει καφέ στον σύντροφο της, όπως της είχε ζητήσει. Ο τελευταίος, πάλι, ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στην κουζίνα όταν άκουσε ένα ντουκ και είδε τον Άγγελο λιπόθυμο οπότε και άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

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