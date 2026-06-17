Κρήτη: Συνεχίζεται η αγωνία για τη 45χρονη Σταυρούλα – Τι αποκάλυψε ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε πριν χαθούν τα ίχνη της (Videos)

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν πριν από 18 ημέρες στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, στην Κρήτη.

Στην εκπομπή Live News μίλησε ο ενοικιαστής κατοικίας που ανήκει στην αγνοούμενη, ο οποίος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε και συνομίλησε μαζί της πριν εξαφανιστεί, στις 30 Μαΐου.

Όπως ανέφερε, η 45χρονη έφτασε στο σπίτι λίγο πριν τις 17:00. «Στο σπίτι ήρθε στις 16:45. Μου λέει βιάζομαι, θέλω να προλάβω το λεωφορείο που φεύγει στις 5». Σύμφωνα με τον ίδιο, η παραμονή της διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά. «Με το που μπαίνει μέσα στο σπίτι βαστούσε δύο τσάντες. Την ώρα που έβγαινε ξαναπήρε τις τσάντες και έφυγε. Έμεινε 2-3 λεπτά». Στη συνέχεια την είδε να κατευθύνεται προς τη στάση του λεωφορείου, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το ακίνητο.

Ο ίδιος ενοικιαστής αναφέρθηκε και στις σχέσεις της 45χρονης με τον αδελφό της, εξηγώντας ότι παλαιότερα το ακίνητο ανήκε και στους δύο. Μάλιστα, είχε γίνει μάρτυρας έντονης αντιπαράθεσής τους. «Στο μισό σπίτι έμενε ο αδελφός της. Πήρε και τον πέταξε έξω από το σπίτι. Έλεγε πως το σπίτι είναι δικό της και δεν έχει καμία δουλειά να είναι ο αδελφός της στο υπόλοιπο σπίτι».

Ο αδελφός της αγνοούμενης έχει παραδεχθεί ότι οι σχέσεις τους πέρασαν περίοδο έντασης, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι αυτή δεν συνδεόταν με περιουσιακές ή οικονομικές διαφορές, αλλά με τη στάση της αδελφής του απέναντι στους ηλικιωμένους και ασθενείς γονείς τους.

«Δεν ήμασταν δεμένα σαν αδέρφια, αλλά δεν ήθελε να σκοτώσει ο ένας τον άλλον. Δεν έχουμε κάποια περιουσία να μοιράσουμε, ώστε να έχουμε διαφορά. Η μόνη διαφορά ήταν οι πεποιθήσεις των γονιών. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, οικονομικό ξέρω εγώ. Ούτε αυτή πεινούσε, ούτε εγώ πεινάω. Δηλαδή να κάτσω να φάω την αδελφή μου για να επωφεληθώ οικονομικά», είχε πει.

Τις προστριβές ανάμεσα στα δύο αδέλφια επιβεβαιώνουν και συγγενικά τους πρόσωπα. «Περιουσία και λεφτά έχουν. Γι’ αυτό ήμουν τσαντισμένη. Πώς δεν έβαζε μια γυναίκα για να μην ταλαιπωρείται η γυναίκα».

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ κανένα σενάριο δεν έχει αποκλειστεί. Το ενδιαφέρον στρέφεται στη συγκέντρωση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, καθώς και στις καταθέσεις συγγενών και προσώπων από το στενό περιβάλλον της αγνοούμενης. Παράλληλα, πραγματοποιείται έρευνα στο σπίτι που η 45χρονη διέθετε προς ενοικίαση.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Το τελευταίο σήμα από το κινητό τηλέφωνο της 45χρονης κατεγράφη στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς, πριν η συσκευή απενεργοποιηθεί. Από εκείνο το σημείο και μετά η 45χρονη δεν επικοινώνησε με οποιοδήποτε πρόσωπο.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε, η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε μεταβεί αρχικά στο πατρικό της σπίτι στο Βαρύπετρο Χανίων. Αργότερα συνάντησε εργάτη, τον οποίο πλήρωσε για εργασίες που πραγματοποιούσε σε χωράφι ιδιοκτησίας της.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς στάση αστικού λεωφορείου για να επιστρέψει στα Χανιά, όπου ζει μόνιμα και εργάζεται σε ταβέρνα. Πριν επιβιβαστεί, πέρασε από το σπίτι του ενοικιαστή της, ο οποίος ανέφερε: «Με τον αδελφό της ξέρω ότι υπήρχαν κόντρες, ότι δεν τα πάνε καλά και τώρα τελευταία ο αδελφός της την έδιωξε από το σπίτι, με αφορμή ότι δεν ταΐζει τους γέρους και ότι δεν φέρνει λεφτά στο σπίτι».

Οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο. Αν και η εγκληματική ενέργεια παραμένει στο κάδρο των ερευνών, δεν έχει αποκλειστεί ούτε το σενάριο της οικειοθελούς απομάκρυνσης. Σημαντικά στοιχεία ενδέχεται να προκύψουν από τον έλεγχο των τραπεζικών της κινήσεων.

«Δεν μάζευε λεφτά να φύγει. Είχε λεφτά, μπορούσε να φύγει», δήλωσε, ωστόσο, ο αδελφός της.

Από την πλευρά του, ο ενοικιαστής αποκάλυψε ότι υπήρξε ανάλογο περιστατικό στο παρελθόν. «Το 2022 είχε ξαναγίνει, έλειπε μία εβδομάδα και μετά τους είπε ότι είναι στο Ηράκλειο».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία των Αρχών, ο αδελφός της 45χρονης δεν φαίνεται να συνδέεται με την εξαφάνισή της, καθώς την επίμαχη ημέρα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο.

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