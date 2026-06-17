Ζάκυνθος: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 19χρονος Βρετανός μετά από ατύχημα με γουρούνα – Έκκληση για οικονομική βοήθεια

Με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση, ένας 19χρονος Βρετανός τουρίστας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Ζάκυνθο πριν από λίγες ημέρες.

Το ατύχημα σημειώθηκε τις νυχτερινές ώρες μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής (11-12 Ιουνίου), όταν ο 19χρονος Λούις Μπένσον τραυματίστηκε ενώ επέβαινε σε τετράτροχη μηχανή τύπου γουρούνα. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του όμως, κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή του από τη Ζάκυνθο στην Αθήνα, η οποία πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής και λίγες ώρες αργότερα εισήχθη στο χειρουργείο του νοσοκομείου «Αττικόν».

Σύμφωνα με τη μητέρα του, Ιρίνα Ολίντα Ολεξέβιτς, ο γιος της είχε ταξιδέψει στο νησί μαζί με φίλους του στο πρώτο του ταξίδι χωρίς την οικογένειά του. Μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με εγκεφαλική αιμορραγία και τέθηκε σε τεχνητό κώμα. Η μητέρα του έφτασε στην Αθήνα στις 13 Ιουνίου, ενώ μέσω διαδικτυακής εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων απηύθυνε έκκληση για οικονομική βοήθεια, αποκαλύπτοντας ότι ο 19χρονος δεν διέθετε ταξιδιωτική ασφάλιση. Όπως ανέφερε, τα έξοδα νοσηλείας και μετακίνησης της οικογένειας είναι ιδιαίτερα υψηλά, ενώ ζητείται στήριξη και για τη μετάβαση του πατέρα του στην Ελλάδα.



Σε πρόσφατη ενημέρωσή της, η ίδια ανέφερε ότι οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του νεαρού και αναμένουν τα αποτελέσματα νέων εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να αρχίσει σταδιακά η διαδικασία αφύπνισής του από τη νάρκωση.

«Ο Λούις υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό τραύμα. Θα τον διατηρήσουν σε σταθερή κατάσταση και υπό νάρκωση για τις επόμενες ημέρες και στη συνέχεια θα προσπαθήσουν να τον ξυπνήσουν σταδιακά, ώστε να αξιολογήσουν την ανταπόκρισή του», ανέφερε η μητέρα του στην ανάρτησή της.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η οικογένεια διατηρεί ελπίδες για βελτίωση, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο 19χρονος φέρεται να αντέδρασε κουνώντας το κεφάλι του όταν οι συγγενείς του του μίλησαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

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