Κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης: Οι 86.000 συνδρομητές, τα κρυπτονομίσματα και οι λογαριασμοί στο εξωτερικό – Πώς δρούσε

Με πελατολόγιο τουλάχιστον 86.000 συνδρομητές και παράνομα κέρδη πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ λειτουργούσε στη χώρα μας, ως παρακλάδι ευρωπαϊκού δικτύου, κύκλωμα παράνομης παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ. Η συνολική ζημιά για τις νόμιμες εταιρείες του κλάδου φέρεται να ξεπερνά το θηριώδες ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Για τον τερματισμό της δράσης του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Ηρακλείου Κρήτης, Αττικής, Αγρινίου, Κέρκυρας και Σάμου, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, Σάμου και Αγρινίου, καθώς και εξειδικευμένων στελεχών της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ συνδρομή παρασχέθηκε και από εξειδικευμένο κλιμάκιο στελεχών της Εταιρείας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων (ΕΠΟΕ).

Πώς διείσδυσαν οι αστυνομικοί στο κύκλωμα

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αποτελεί το ελληνικό παρακλάδι ενός ευρύτερου πανευρωπαϊκού δικτύου, οι αστυνομικοί επιστράτευσαν τη μέθοδο της «ανακριτικής διείσδυσης». Κατόπιν σχετικού δικαστικού βουλεύματος, οι αξιωματικοί εμφανίστηκαν ως υποψήφιοι πελάτες.



Επί δύο μήνες, οι αστυνομικοί βρίσκονταν σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τα μέλη του κυκλώματος, λαμβάνοντας οδηγίες για την εγκατάσταση του παράνομου λογισμικού στις τηλεοράσεις τους, αλλά και για τους τρόπους αποπληρωμής.



Ωστόσο, η πρόσβαση στο «σπασμένο» λογισμικό δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας και περνούσαν τους ενδιαφερόμενους από «κόσκινο». Η ταυτοποίηση των στοιχείων των πελατών και οι εγγυήσεις για την καταβολή του αντιτίμου αποτελούσαν απαράβατες προϋποθέσεις για την παραχώρηση των παράνομων κωδικών.







Πώς δρούσε το κύκλωμα

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα 2017, είχαν αναπτύξει μία ιδιαίτερα οργανωμένη και πολυεπίπεδη υποδομή παράνομης αναμετάδοσης συνδρομητικού οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου (IPTV), η οποία λειτουργούσε αδιάλειπτα επί σειρά ετών και εξυπηρετούσε μεγάλο αριθμό χρηστών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πιο αναλυτικά, τα μέλη της οργάνωσης αποκτούσαν παράνομα πρόσβαση σε προστατευόμενο οπτικοακουστικό περιεχόμενο που διατίθεται νόμιμα από συνδρομητικές τηλεοπτικές πλατφόρμες και παρόχους υπηρεσιών streaming. Ακολούθως, με τη χρήση εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, λογισμικού και κατάλληλα διαμορφωμένων συστημάτων αποκωδικοποίησης, συγκέντρωναν το περιεχόμενο αυτό και το αναμετέδιδαν παράνομα μέσω διαδικτύου στους «συνδρομητές» τους, παρέχοντας πρόσβαση σε χιλιάδες τηλεοπτικά κανάλια, αθλητικές διοργανώσεις, κινηματογραφικές ταινίες, σειρές και λοιπό ψηφιακό περιεχόμενο σε τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτή των νόμιμων συνδρομών.

Για την υποστήριξη της εν λόγω παράνομης δραστηριότητας είχαν αναπτύξει εκτεταμένη δικτυακή υποδομή αποτελούμενη από διακομιστές, εγκατεστημένους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ χρησιμοποιούσαν ενδιάμεσους διακομιστές, υπηρεσίες εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN), μηχανισμούς απόκρυψης της πραγματικής τοποθεσίας των συστημάτων τους, καθώς και συστηματική εναλλαγή διαδικτυακών διευθύνσεων και ονομάτων τομέων (domains), προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους και να παρακάμπτουν τα μέτρα αποκλεισμού που εφαρμόζονται από τις αρμόδιες Αρχές και τους νόμιμους παρόχους.

Παράλληλα, η οργάνωση διέθετε κεντρικό σύστημα διαχείρισης συνδρομητών, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν η καταχώριση νέων πελατών, η ενεργοποίηση και ανανέωση συνδρομών, η διαχείριση των λογαριασμών χρηστών και η παρακολούθηση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η δομή της εμφάνιζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής επιχείρησης, καθώς τα μέλη της είχαν αναλάβει διακριτούς ρόλους, όπως η τεχνική διαχείριση της υποδομής, η τροφοδότηση και επικαιροποίηση του διαθέσιμου περιεχομένου, η διαχείριση των συνδρομητών, καθώς και η παροχή συνεχούς τεχνικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της υπηρεσίας.

Η πρόσβαση των χρηστών στις παράνομα παρεχόμενες υπηρεσίες επιτυγχανόταν είτε μέσω ειδικά διαμορφωμένων συσκευών αποκωδικοποίησης που προμηθεύονταν από τα μέλη της οργάνωσης είτε μέσω εγκατάστασης εξειδικευμένων εφαρμογών σε «έξυπνες» τηλεοράσεις και άλλες συμβατές συσκευές. Για τον σκοπό αυτό παρέχονταν στους συνδρομητές ειδικοί σύνδεσμοι ενεργοποίησης και τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα μέλη της οργάνωσης αναλάμβαναν και την παραμετροποίηση του εξοπλισμού.

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι, η εγκληματική οργάνωση αξιοποιούσε πολυεθνική τεχνολογική υποδομή και παρείχε υπηρεσίες σε πελάτες εγκατεστημένους σε πλήθος χωρών, γεγονός που καταδεικνύει τον διεθνή χαρακτήρα της δραστηριότητάς της.

Η λειτουργία της στηριζόταν σε ένα εκτεταμένο δίκτυο τεχνολογικών μέσων και υπηρεσιών, το οποίο εξασφάλιζε τη συνεχή παροχή παράνομου περιεχομένου και τη διατήρηση της επιχειρησιακής της ικανότητας ακόμη και σε περιπτώσεις αποκλεισμών ή τεχνικών παρεμβάσεων. Μάλιστα, για να πετύχουν την αδιάλειπτη ροή των «υπηρεσιών» που παρείχαν, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατέβαλαν ποσό άνω των -280.000- ευρώ για πληρωμές σε υλικοτεχνική υποδομή.

Οι λογαριασμοί του εξωτερικού και η πολυτελής ζωή των μελών του κυκλώματος

Παράλληλα, με την παράνομη διάθεση συνδρομητικών υπηρεσιών, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν αναπτύξει μηχανισμό διαχείρισης και διακίνησης των εσόδων που προέρχονταν από την εγκληματική τους δραστηριότητα, με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσής τους και τη δυσχέρανση του οικονομικού τους εντοπισμού από τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως προέκυψε από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων, χρησιμοποιούσαν πλήθος τραπεζικών λογαριασμών και μέσων πληρωμής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, διοχετεύοντας χρηματικά ποσά μέσω διαδοχικών συναλλαγών σε διαφορετικές χώρες. Επιπλέον, αξιοποιούσαν υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών, ψηφιακά πορτοφόλια, προπληρωμένα μέσα συναλλαγών και λοιπές εναλλακτικές μεθόδους μεταφοράς κεφαλαίων, ενώ μέρος των πληρωμών πραγματοποιούνταν απευθείας σε μετρητά από τους συνδρομητές των παράνομων υπηρεσιών.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι, χρηματικά ποσά που προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη προσωπικών δαπανών, την πραγματοποίηση ταξιδιών, τη διαβίωση υψηλού κόστους, καθώς και για την απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας. Με τον τρόπο αυτό επιχειρούνταν η ενσωμάτωση των παράνομων εσόδων στη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα και η απόκρυψη της πραγματικής προέλευσής τους.

Η εισπρακτική δραστηριότητα του κυκλώματος γινόταν μέσω:



– Υπηρεσιών άμεσης μεταφοράς χρημάτων



– Ψηφιακών πορτοφολιών (e-wallets)



– Κρυπτονομισμάτων



Παράλληλα, προκειμένου να μην εντοπίζονται μεγάλα ποσά στην κατοχή τους, είχαν διασκορπίσει τα κέρδη τους σε τουλάχιστον 58 τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό (Λιθουανία, Βουλγαρία, Μάλτα, Λουξεμβούργο και Σκόπια), με το ακριβές ύψος των καταθέσεων να τελεί ακόμα υπό διερεύνηση.





Τι εντόπισαν οι αρχές

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός προγραμματισμού iptv box, βάσει του οποίου διέθεταν παράνομο σήμα συνδρομητικών καναλιών των νόμιμων συνδρομητικών εταιριών και πρόσβαση σε χιλιάδες κινηματογραφικά έργα, πολλαπλές δορυφορικές συσκευές απ’ όπου μετέδιδαν παράνομα κανάλια στο Internet και στο πελατολόγιο τους, πολλαπλά διαχειριστικά panels εγκατεστημένα σε laptop και κινητά, στοιχεία αγοράς και συντήρησης server σε ξένες υπηρεσίες, καθώς και διαχείριση πολλαπλών ονομάτων domain names, που χρησιμοποιούνται για να αποφεύγονται διαδικασίες blocking νόμιμων παρόχων,

πλήθος καινούργιων συσκευών και εξοπλισμού που προορίζονταν για πώληση σε τρίτους τελικούς χρήστες – συνδρομητές (συσκευές δορυφορικής λήψης/αναπαραγωγής ψηφιακού περιεχομένου, ασύρματες κεραίες, κουτιά IPTV Βox / TVBox / Android TVBox, τηλεκοντρόλ, καλώδια σύνδεσης, τροφοδοτικά, μετατροπείς σήματος HDMI/βίντεο, συσκευές τύπου rack-mount με θύρες δικτύου και βίντεο, κλπ,

πελατολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες,

το χρηματικό ποσό άνω των -18.885- ευρώ,

-4- οχήματα και δίκυκλο, ως μέσα τέλεσης εγκλήματος,

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -25,5- γραμμαρίων και

ζυγαριά ακριβείας.

76 άτομα στην ογκώδη δικογραφία

Μέχρι στιγμής, οι αρχές της Κρήτης έχουν προχωρήσει σε 7 συλλήψεις ενώ στη θηριώδη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 76 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τις διεθνείς αρχές για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων αφορά τα –κατά περίπτωση– αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβασης της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία, της προστασίας των συνδρομητικών υπηρεσιών και της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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