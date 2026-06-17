Δίκη για τα Τέμπη: Στις 23 Ιουνίου θα αποφανθεί η έδρα για οπτικοακουστική κάλυψη και αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων

Την Τρίτη 23 Ιουνίου θα συνεχίσουν τις τοποθετήσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση όλων των κατηγορουμένων στη δίκη.

Η εισαγγελέας πρότεινε να μην γίνει δεκτό το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στο παρόν δικονομικό στάδιο, καθώς και το αίτημα για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας περί αντισυνταγματικότητας του νόμου 3090/2002 και του άρθρου 8 για την απαγόρευση της μετάδοσης της δίκης από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο.

Επί της εισαγγελικής πρότασης ξεκίνησαν να τοποθετούνται οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η τηλεοπτική κάλυψη της δίκης πλήττει το τεκμήριο αθωότητας των κατηγορούμενων ενώ η εμφάνιση των κατηγορουμένων σε κάθε στάδιο της δίκης έχει “τιμωρητική διάθεση”.

Κάποιοι εκ των συνηγόρων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην επόμενη συνεδρίαση και έτσι το δικαστήριο διέκοψε για την Τρίτη 23 Ιουνίου.

Να σημειωθεί πως από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας δύο οικογένειες θυμάτων γνωστοποίησαν δια των συνηγόρων τους πως δεν επιθυμούν την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης.

Απορρίφθηκε το αίτημα διαβίβασης των πρακτικών στον Άρειο Πάγο

Το δικαστήριο, με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, απέρριψε τα δύο πρώτα αιτήματα της υποστήριξης της κατηγορίας για τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ειδικό ανακριτή του Αρείου Πάγου που έχει αναλάβει την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, ο οποίος παραπέμφθηκε από τη Βουλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος και το αίτημα για την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του μέχρι πρότινος αν. υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη για την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου.

Ένταση μεταξύ συγγενών και Κωνσταντοπούλου (video)

Νωρίτερα, σημειώθηκε ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου συγγενών θυμάτων και τραυματία, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε την τοποθέτησή της για τα αιτήματα που υποβλήθηκαν νωρίτερα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων και την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης.

Σε κάποιο σημείο της τοποθέτησής αναφέρθηκε στην Anubis Coldcase K9 Team και στη συνεισφορά της στον εντοπισμό βιολογικού υλικού θυμάτων.

Τότε αντέδρασε ο Χρήστος Βλάχος, πατέρας του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των 57 θυμάτων, φωνάζοντας «σιγά μην τα ανακάλυψε η Anubis».

Ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ του Χρήστου Βλάχου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή.

Όταν επανήλθε, η πρόεδρος ζήτησε αυτοσυγκράτηση από όλους τους παράγοντες της δίκης.

«Το δικαστήριο δεν θα μπει στην ύβρη ότι κατανοεί, ότι μπορεί να καταλάβει τον πόνο των συγγενών», σημείωσε η πρόεδρος προσθέτοντας: «Όμως το να γίνεται η διαδικασία σε ήρεμους τόνους, επειδή θα ακούσουμε πολλά και από τους κατηγορουμένους, θα ήθελα όσο μπορεί ο καθένας ξεχωριστά να αυτοσυγκρατειται».

Η πρόεδρος τόνισε πως ο σκοπός της δίκης είναι να βρεθεί η αλήθεια. «Συγνώμη για τη διακοπή, και το δικαστήριο επηρεάζεται», επειήμανε.

Πριν συνεχίσει την τοποθέτησή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Χρήστος Βλάχος δήλωσε: «Θέλω να ζητήσω συγνώμη απ’ όλους που παραφέρθηκα».

Για το επεισόδιο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως η «διαίρεση των συγγενών εξυπηρετεί εκείνους που επιθυμούν και εξ’ αρχής ασχολούνται με το να συγκαλύψουν την υπόθεση».

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