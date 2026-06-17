Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Μαχαίρωσαν και λήστεψαν 24χρονο – Τρεις συλλήψεις

Αιματηρή ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/6) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν 24χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 04.00 στην οδό Αριστοτέλους, όταν ένας 23χρονος μαζί με δύο συνεργούς του, 17 και 20 ετών, προσέγγισαν τον 24χρονο και αφού αρχικά τον απασχόλησαν, στη συνέχεια του κατάφεραν χτυπήματα τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι και του αφαίρεσαν την ζακέτα του και το κινητό του τηλέφωνο.

Μετά την επίθεση, το θύμα μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι τρεις άνδρες που κατηγορούνται για την επίθεση συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για ληστεία κατά συναυτουργία, απείθεια και παράβαση του Νόμου περί όπλων, θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

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