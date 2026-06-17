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17.06.2026 12:01

Τραγωδία στα Γρεβενά: Βρέθηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε σπίτι

17.06.2026 12:01
asthenoforo

Λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό 4 απανθρακωμένων πτωμάτων μέσα σε κοντέινερ στην Κόνιτσα, οι πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν σήμερα για φωτιά σε σπίτι στα Γρεβενά, βρίσκοντας τον ένοικό του επίσης απανθρακωμένο.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί, στην οικισμό Δεσπότης Γρεβενών, όταν ξέσπασε φωτιά σε σπίτι μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου. 

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα προκαλώντας τεράστιες ζημιές στο σπίτι, και εγκλωβίζοντας, σύμφωνα με τις ενδείξεις, τον 85χρονο κάτοικο του σπιτιού.

Από τις φλόγες που μαίνονταν, κατέρρευσε και τμήμα της σκεπής του σπιτιού, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, σύμφωνα με το ΕΡΤ NEWS.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν εν τέλει υπό έλεγχο τις φλόγες.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και το πτώμα του θύματος απανθρακωμένο, μέσα στο κτίριο.

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