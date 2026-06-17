Χαλκιδική: Μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ με τρεις τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε γύρω στη 1:20 τα ξημερώματα στο 53ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ρεντίνας – Ουρανούπολης στην Χαλκιδική, όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ένα όχημα οδηγούσε 32χρονος, ενώ το δεύτερο μία 24χρονη. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί, καθώς και ο 22χρονος συνεπιβάτης του πρώτου οχήματος. Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Η 24χρονη, αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο. Ο 22χρονος παραμένει νοσηλευόμενος εκτός κινδύνου, ενώ ο 32χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχει η Αστυνομία, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.

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