Λαγοκέφαλος δάγκωσε ηλικιωμένη στη Βάρκιζα – Υποβλήθηκε σε ράμματα

Μία ηλικιωμένη λουόμενη χρειάστηκε να υποβληθεί σε ράμματα καθώς της επιτέθηκε λαγοκέφαλος στην παραλία της Βάρκιζας.

Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι και χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα. Τα ράμματα κρίθηκαν απαραίτητα σε ένα ακόμη περιστατικό με λαγοκέφαλο που έχει προκαλέσει ανησυχία κυρίως στις παραλίες της Αττικής.

Δεν είναι λίγοι εξάλλου αυτοί που αποφεύγουν πλέον να μπουν στη θάλασσα σε ορισμένες περιοχές, εκφράζοντας φόβους λόγω της παρουσίας του συγκεκριμένου είδους ψαριών.

Διαβάστε επίσης

Δημήτρης Λιγνάδης: Αντιμέτωπος με μεγαλύτερη ποινή στο Εφετείο, ομόφωνα δεκτή η εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης



Κρήτη: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ δύο ανήλικοι μετά από τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια

Τριήμερος συναγερμός για φωτιές: Πολύ επικίνδυνη η Παρασκευή με μελτέμια έως 8 μποφόρ