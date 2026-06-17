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17.06.2026 11:12

Λαγοκέφαλος δάγκωσε ηλικιωμένη στη Βάρκιζα – Υποβλήθηκε σε ράμματα

17.06.2026 11:12
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Μία ηλικιωμένη λουόμενη χρειάστηκε να υποβληθεί σε ράμματα καθώς της επιτέθηκε λαγοκέφαλος στην παραλία της Βάρκιζας.

Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι και χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα. Τα ράμματα κρίθηκαν απαραίτητα σε ένα ακόμη περιστατικό με λαγοκέφαλο που έχει προκαλέσει ανησυχία κυρίως στις παραλίες της Αττικής.

Δεν είναι λίγοι εξάλλου αυτοί που αποφεύγουν πλέον να μπουν στη θάλασσα σε ορισμένες περιοχές, εκφράζοντας φόβους λόγω της παρουσίας του συγκεκριμένου είδους ψαριών.

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