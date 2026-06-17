Κρήτη: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ δύο ανήλικοι μετά από τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια

Δύο νέα τροχαία με πατίνι σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη, με δύο ανηλίκους να νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε την Κυριακή 14/6 στις Δαφνές Ηρακλείου, με τραυματία έναν 14χρονο.

Το παιδί υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ, όπου εισήχθη στη ΜΕΘ.

Οι πρώτες ώρες θεωρήθηκαν ιδιαίτερα κρίσιμες, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και έχει πλέον ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

Λίγες ώρες αργότερα, τη Δευτέρα 15/6, σημειώθηκε ένα ακόμη σοβαρό ατύχημα, αυτή τη φορά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, στον δρόμο Ροδάκινο – Κούμοι.

Ένας 16χρονος που οδηγούσε πατίνι έχασε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματός του, εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γέφυρα από σημαντικό ύψος.

Από την πτώση, ο ανήλικος τραυματίστηκε σε διάφορα σημεία του σώματος του και μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσηλευτικό ίδρυμα της περιοχής, πριν διακομιστεί στο ΠΑΓΝΗ. Ο 16χρονος νοσηλεύεται επίσης στη ΜΕΘ, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή και εκτός κινδύνου.

Κανένα από τα δύο παιδιά δεν διατρέχει πλέον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, ενώ οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας τους.

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