Φωτιά τώρα στη Φωκίδα – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη, στη Φωκίδα προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη #Φωκίδα.

Επιχειρούν 31 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 17, 2026

Την επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

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