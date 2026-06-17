Φωτιά τώρα στη Φωκίδα – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη, στη Φωκίδα προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος.
Την επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
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