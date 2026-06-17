search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 11:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

17.06.2026 09:46

Θεσσαλονίκη: Άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της, τραυμάτισε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε!

17.06.2026 09:46
aytokinito_porta

Για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος, με τραυματισμό δικυκλιστή, συνελήφθη 34χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, η 34χρονη, υπήκοος Ρωσίας, ενώ βρισκόταν ακινητοποιημένη μπροστά σε ερυθρό σηματοδότη, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της χωρίς να πραγματοποιήσει προηγούμενο έλεγχο.

Τη στιγμή εκείνη, διερχόμενο δίκυκλο, με οδηγό έναν άντρα 41 ετών, προσέκρουσε στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί ελαφρά. Παρά το ατύχημα, η οδηγός φέρεται να αποχώρησε από το σημείο χωρίς να προβεί στις ενέργειες που προβλέπει η νομοθεσία.

Έπειτα από αναζητήσεις, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης την εντόπισαν και τη συνέλαβαν, το πρωί της επόμενης μέρας.

Διαβάστε επίσης:

Πέντε φάλαινες εμφανίστηκαν ανοιχτά της Λευκάδας (video)

Σπείρα απατεώνων με «μαΐμού» περιπολικά – Παριστάνουν τους αστυνομικούς για να μπαίνουν στα σπίτια των θυμάτων (video)

Γυναικοκτονία στη Δράμα: Η 45χρονη περίμενε να αποφοιτήσει ο γιος της για να πάρει διαζύγιο – Σήμερα η κηδεία της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
superpuma_airforce
ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδιακομιδή ασθενούς με Super Puma από φορτηγό πλοίο ανοιχτά της Γαύδου – Το εντυπωσιακό βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας

ilektriko-aftokinito_1106_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που όλοι «κράζουν», έχουν αύξηση σχεδόν 30% στις πωλήσεις τον Μάιο

troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ με τρεις τραυματίες

drama new
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικτονία στη Δράμα: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 45χρονης

ozempic_new
ΥΓΕΙΑ

GLP-1 φάρμακα και ψυχική υγεία: Ο απρόσμενος ρόλος του εντέρου και το βακτήριο που καταπολέμα το στρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras androulakis – kikilias- kosioni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβέρνηση, ο Στουρνάρας και ο Άρειος Πάγος για τον νόμο Κατσέλη, το άθροισμα Τσίπρα – Ανδρουλάκη, η κίνηση Κικίλια με Μάγγο και ο προορισμός τη Σίας

karystianou attikon 44- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέμα συζήτησης το πολυτελές αυτοκίνητο της Μαρίας Καρυστιανού

iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

mpartzokas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαννακόπουλος τρολάρει Μπαρτζώκα: Τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου δίπλα στον Free 

evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 11:46
superpuma_airforce
ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδιακομιδή ασθενούς με Super Puma από φορτηγό πλοίο ανοιχτά της Γαύδου – Το εντυπωσιακό βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας

ilektriko-aftokinito_1106_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που όλοι «κράζουν», έχουν αύξηση σχεδόν 30% στις πωλήσεις τον Μάιο

troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ με τρεις τραυματίες

1 / 3