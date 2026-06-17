Πέντε φάλαινες εμφανίστηκαν ανοιχτά της Λευκάδας (video)

Όχι μία, όχι δύο, ούτε τρεις αλλά πέντε φάλαινες, εμφανίστηκαν στο Ιόνιο, νότια της Λευκάδας και συγκεκριμένα προς τους Παξούς.

Πρόκειται για ένα σπάνιο θέαμα που εντυπωσίασε όσους βρέθηκαν στην περιοχή. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά διακρίνονται να κινούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, αναδυόμενα επανειλημμένα στην επιφάνεια της θάλασσας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι ήχοι που ακούγονται να παράγουν, οι οποίοι, πιθανότατα συνδέονται με διαδικασίες επικοινωνίας.

Το Ιόνιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους για τα κητώδη στη Μεσόγειο, με περιστασιακές εμφανίσεις φαλαινών και δελφινιών να καταγράφονται κάθε χρόνο.

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