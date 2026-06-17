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17.06.2026 08:31

Πέντε φάλαινες εμφανίστηκαν ανοιχτά της Λευκάδας (video)

17.06.2026 08:31
falaina new

Όχι μία, όχι δύο, ούτε τρεις αλλά πέντε φάλαινες, εμφανίστηκαν στο Ιόνιο, νότια της Λευκάδας και συγκεκριμένα προς τους Παξούς.

Πρόκειται για ένα σπάνιο θέαμα που εντυπωσίασε όσους βρέθηκαν στην περιοχή. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά διακρίνονται να κινούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, αναδυόμενα επανειλημμένα στην επιφάνεια της θάλασσας.

@seminakaridi Βόρεια της Λευκάδας προς Παξούς *** (έγινε ένα λαθάκι) #φάλαινες #whales #Ιόνιο #Λευκάδα #Παξοί ♬ original sound – avatar &lt3

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι ήχοι που ακούγονται να παράγουν, οι οποίοι, πιθανότατα συνδέονται με διαδικασίες επικοινωνίας.

Το Ιόνιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους για τα κητώδη στη Μεσόγειο, με περιστασιακές εμφανίσεις φαλαινών και δελφινιών να καταγράφονται κάθε χρόνο.

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