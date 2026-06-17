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17.06.2026 10:14

Λάρισα: Σοβαρό ατύχημα για παπά σε παρεκκλήσι – Έπεσε από τη σκεπή

17.06.2026 10:14
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αρχείου

Με κατάγματα νοσηλεύεται ένας ιερέας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από την σκεπή ενός παρεκκλησίου, το πρωί της Τρίτης, σε χωριό της Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο 64χρονος ιερέας είχε ανέβει στη σκεπή του παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής στον Βρυότοπο, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής.

Ωστόσο, βρέθηκε στο κενό από ύψος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 64χρονος ιερέας διακομίστηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου μετά τις εξετάσεις που του έγιναν, διαπιστώθηκε ότι φέρει κατάγματα στον αυχένα, στη θωρακική περιοχή και στα άκρα του.

Νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου, με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας του.

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