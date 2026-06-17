Τριήμερος συναγερμός για φωτιές: Πολύ επικίνδυνη η Παρασκευή με μελτέμια έως 8 μποφόρ

Αυξάνεται αισθητά ο κίνδυνος για φωτιές λόγω των ισχυρών μελτεμιών που θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ.

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται η χώρα για το τριήμερο Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής.

Οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι που θα πνέουν σε μεγάλο μέρος των ανατολικών περιοχών δημιουργούν συνθήκες υψηλού πυρομετεωρολογικού κινδύνου, απαιτώντας τη μέγιστη προσοχή των πολιτών, ιδιαίτερα σε εκτάσεις με ξηρή βλάστηση.

Η επικράτηση αυτών των ξηρών βορείων ρευμάτων αναμένεται να μειώσει δραστικά την ατμοσφαιρική υγρασία, επιταχύνοντας την ξήρανση της καύσιμης ύλης.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ειδικά για την Παρασκευή, όταν η περαιτέρω ενίσχυση του μελτεμιού στο Αιγαίο θα περιορίσει την αστάθεια, αλλά θα ανεβάσει κατακόρυφα την επικινδυνότητα για φωτιές.

Οι άνεμοι θα πνέουν εξαιρετικά ισχυροί σε μεγάλο κομμάτι του αρχιπελάγους, ενώ από τις Κυκλάδες και νοτιότερα δεν αποκλείεται τοπικά να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Παράλληλα, οι υψηλές εντάσεις των ανέμων θα επηρεάζουν κατά περιόδους και τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Η κατάσταση αυτή καθιστά αναγκαία την ιδιαίτερη επαγρύπνηση στα ανατολικά προσήνεμα τμήματα της χώρας, όπου τα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών ήταν γενικά πιο περιορισμένα και δεν προσέφεραν επαρκή υγρασία στο έδαφος.

Στο «κόκκινο» η επικινδυνότητα για φωτιές με μελτέμια

Πριν από αυτή την επικίνδυνη ενίσχυση των ανέμων, ο καιρός παρουσιάζει σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, την κορύφωση της αστάθειάς του.

Το φαινόμενο οφείλεται στη διέλευση ψυχρότερων αερίων μαζών στην ανώτερη ατμόσφαιρα, οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση με τις θερμότερες μάζες που προϋπήρχαν πάνω από την Ελλάδα, ευρισκόμενες στην ανατολική πλευρά του ισχυρού θερμού κύματος που επηρεάζει την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη.

Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με αυξημένη συννεφιά, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, όπου σημειώνονται βροχές και καταιγίδες, ενώ προς το μεσημέρι τα σύννεφα θα επεκταθούν νοτιότερα.

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