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02.08.2026 09:37

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής

02.08.2026 09:37
prwtoselida

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Σχέδιο «fast track» για τα 10δισ. του ΤΑΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Σαρώνουν τον δικό μας βυθό

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Γιατί πάει τις κάλπες για Μάϊο

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Γιατί χάνεται η μάχη με τις φλόγες

Real news: Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Νίκος Παππάς – Θα αλλάξουμε τον εκλογικό χάρτη

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σύγχρονος ραγιάς ο κ. Τασούλας

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Στο τραπέζι η 13η εθνική σύνταξη

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Τσουνάμι ψηφιακής οργής

ΕΣΤΙΑ: Δείπνο Γεραπετρίτη – Διαμαντοπούλου για συγκυβέρνηση παραγραφής!

Κυριακάτικη ΚONTRA: Τρομάζει την Ευρώπη η απόβαση δεκάδων χιλιάδων απελπισμένων μεταναστών

Documento: Στο σκαμνί παρά τη (συγ)κάλυψη χάριν του Θεοδωρικάκου

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Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου

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