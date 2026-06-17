Αεροδιακομιδή ασθενούς με Super Puma από φορτηγό πλοίο ανοιχτά της Γαύδου – Το εντυπωσιακό βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας

Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε, χθες, Τρίτη 16 Ιουνίου, αποστολή αεροδιακομιδής ασθενούς (MEDEVAC), από το φορτηγό πλοίο «Great W», το οποίο έπλεε 40 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο της επιχείρησης, το Super Puma προσέγγισε το πλοίο ενώ αυτό βρισκόταν εν πλω.

Την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, 🚁Super Puma της ΠΑ εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC 1 ατόμου, από το φορτηγό πλοίο «Great W», το όποιο έπλεε 40νμ νότια της Γαύδου και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.#ΠολεμικήΑεροπορία #HAF #384ΜΕΔ pic.twitter.com/WagXjAm7a2 — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) June 17, 2026

Στα πλάνα διακρίνεται το ελικόπτερο να αιωρείται πάνω από το φορτηγό πλοίο, ενώ διασώστης κατεβαίνει στο κατάστρωμα προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η παραλαβή του ατόμου που έχρηζε άμεσης μεταφοράς.

Το άτομο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπως ενημέρωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

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