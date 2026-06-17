Ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (16/6) στη Μάνδρα Αττικής, με τον δράστη να απειλεί την υπάλληλο χρησιμοποιώντας ένα… αμορτισέρ.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες γύρω στις 20:50 στην επιχείρηση επί της οδού Σαλαμίνος.

Ο νεαρός άνδρας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε στον χώρο και προέταξε το αμορτισέρ, απαιτώντας από την υπάλληλο χρήματα. Αφού κατάφερε να αρπάξει χρηματικό ποσό, ο δράστης διέφυγε τρέχοντας από το σημείο.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα αστυνομικοί, έπειτα από αναζητήσεις, να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν 20χρονο λίγη ώρα αργότερα στον Ασπρόπυργο.

Η προανάκριση από την Ασφάλεια βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη κληρικός μετά από καταγγελία της πεθεράς του για ενδοοικογενειακή βία

Τραγωδία στα Γρεβενά: Βρέθηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε σπίτι

Δίκη για τα Τέμπη: Απορρίφθηκε το αίτημα διαβίβασης των πρακτικών στον Άρειο Πάγο – Ένταση μεταξύ συγγενών και Κωνσταντοπούλου (video)