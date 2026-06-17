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17.06.2026 13:20

Μάνδρα: 20χρονος λήστεψε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών με απειλή… αμορτισέρ – Κατέληξε με χειροπέδες (video)

17.06.2026 13:20
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Ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (16/6) στη Μάνδρα Αττικής, με τον δράστη να απειλεί την υπάλληλο χρησιμοποιώντας ένα… αμορτισέρ.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες γύρω στις 20:50 στην επιχείρηση επί της οδού Σαλαμίνος.

Ο νεαρός άνδρας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε στον χώρο και προέταξε το αμορτισέρ, απαιτώντας από την υπάλληλο χρήματα. Αφού κατάφερε να αρπάξει χρηματικό ποσό, ο δράστης διέφυγε τρέχοντας από το σημείο.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα αστυνομικοί, έπειτα από αναζητήσεις, να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν 20χρονο λίγη ώρα αργότερα στον Ασπρόπυργο.

Η προανάκριση από την Ασφάλεια βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 13:37
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ΕΛΛΑΔΑ

Μάνδρα: 20χρονος λήστεψε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών με απειλή… αμορτισέρ – Κατέληξε με χειροπέδες (video)

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