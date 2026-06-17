Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μεταξύ συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου συγγενών θυμάτων και τραυματία, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε την τοποθέτησή της για τα αιτήματα που υποβλήθηκαν νωρίτερα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων και την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης.

Σε κάποιο σημείο της τοποθέτησής αναφέρθηκε στην Anubis Coldcase K9 Team και στη συνεισφορά της στον εντοπισμό βιολογικού υλικού θυμάτων.

Τότε αντέδρασε ο Χρήστος Βλάχος, πατέρας του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των 57 θυμάτων, φωνάζοντας «σιγά μην τα ανακάλυψε η Anubis».

Ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ του Χρήστου Βλάχου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή.

Όταν επανήλθε, η πρόεδρος ζήτησε αυτοσυγκράτηση από όλους τους παράγοντες της δίκης.

«Το δικαστήριο δεν θα μπει στην ύβρη ότι κατανοεί, ότι μπορεί να καταλάβει τον πόνο των συγγενών», σημείωσε η πρόεδρος προσθέτοντας: «Όμως το να γίνεται η διαδικασία σε ήρεμους τόνους, επειδή θα ακούσουμε πολλά και από τους κατηγορουμένους, θα ήθελα όσο μπορεί ο καθένας ξεχωριστά να αυτοσυγκρατειται».

Η πρόεδρος τόνισε πως ο σκοπός της δίκης είναι να βρεθεί η αλήθεια. «Συγνώμη για τη διακοπή, και το δικαστήριο επηρεάζεται», επεσήμανε.

Πριν συνεχίσει την τοποθέτησή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Χρήστος Βλάχος δήλωσε: «Θέλω να ζητήσω συγνώμη απ’ όλους που παραφέρθηκα».

Για το επεισόδιο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως η «διαίρεση των συγγενών εξυπηρετεί εκείνους που επιθυμούν και εξ’ αρχής ασχολούνται με το να συγκαλύψουν την υπόθεση».

Απορρίφθηκαν τα δύο αιτήματα των δικηγόρων υποστήριξης κατηγορίας

Νωρίτερα, η σημερινή (17/6) συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας είχε ασχοληθεί με τα δύο αιτήματα που υποβλήθηκαν χθες, Τρίτη (16/6), από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ανακριτή του Αρείου Πάγου που έχει αναλάβει την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, ο οποίος παραπέμφθηκε από τη Βουλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών.

Επίσης, απέρριψε το αίτημα για την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του μέχρι πρότινος αναπλρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη, για την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου στη δίκη του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Αυτήν τη στιγμή εξετάζονται τα αιτήματα που ήδη έχουν υποβληθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις και αφορούν την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης και την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σημειώνεται πως για το αίτημα τηλεοπτικής κάλυψης της δίκης η εισαγγελέας είχε προτείνει να απορριφθεί.

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