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17.06.2026 12:55

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη κληρικός μετά από καταγγελία της πεθεράς του για ενδοοικογενειακή βία

17.06.2026 12:55
iereas
αρχείου

Κληρικός συνελήφθη ύστερα από καταγγελία για επεισόδιο εις βάρος της πεθεράς του, στα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 65χρονη πεθερά, το επεισόδιο συνέβη, χθες το πρωί, μπροστά στην 8χρονη κόρη του.

Ο 34χρονος διάκονος (σε ιερό ναό) παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, τελεσθείσα ενώπιον ανηλίκου.

Όπως κατήγγειλε η πεθερά, ο γαμπρός της τής επιτέθηκε για να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το οποίο ανήκει στην κόρη της- σύζυγο του κατηγορούμενου. Η ίδια φέρεται να κατέθεσε ότι την έπιασε από το δεξί χέρι και τον αριστερό ώμο, σπρώχνοντάς την προς τα κάτω. Κατά την ίδια, το επεισόδιο συνέβη μπροστά στα μάτια της ανήλικης κόρης του, που έβαλε τα κλάματα.

Την προανάκριση για την υπόθεση έκανε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του ΑΤ Χαριλάου – Αναλήψεως.

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