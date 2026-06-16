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16.06.2026 20:43

Συμπλοκή μαθητριών στην Εύβοια: «Θα έπαιρνα το παιδί μου σε κάσα, έτσι όπως το χτυπούσε» λέει η μητέρα του ενός κοριτσιού

16.06.2026 20:43
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Σοκαρισμένη από τη βιαιότητα των χτυπημάτων που δέχθηκε η 13χρονη κόρη της από άλλη μαθήτρια δηλώνει η μητέρα του ενός κοριτσιού, εκ των δύο που έπαιξαν ξύλο, έξω από το σχολείο τους στην Εύβοια και καταγράφηκε σε βίντεο.

Η μητέρα της μαθήτριας μιλώντας στο Mega ανέφερε  ότι φοβάται για την 13χρονη κόρη της, «μην πάει να φουντάρει» ενώ πρόσθεσε ότι: «Έτσι όπως χτυπάει το παιδί μου εμένα στο κράσπεδο, εγώ θα μπορούσα να το έχω πάρει σε κάσα».

«Η κόρη μου είναι αυτή που αρνείται να ξεκινήσει καυγά» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε πως: «Εγώ φοβάμαι μην πάει να φουντάρει το παιδί μου. Είναι σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση».



Στην συνέχεια, η μητέρα ανέφερε ότι: «Ξεκίνησε η συγκεκριμένη μαθήτρια να κάνει μια φασαρία, να προκαλεί έναν τσακωμό. Γενικά τραμπουκίζει και το θεωρεί περηφάνια το να δέρνει τον κόσμο και να το βάζει στο Facebook και δεν ξέρω κι εγώ τι. Θεωρούν τα παιδιά μαγκιά πλέον ότι η βιαιότητα είναι ανωτερότητα. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα!» και πρόσθεσε: «Έτσι όπως χτυπάει το παιδί μου εμένα στο κράσπεδο, εγώ θα μπορούσα να το έχω πάρει σε κάσα».

Η νεαρή μαθήτρια φοβότανε να μιλήσει αμέσως στους γονείς της για το περιστατικό γιατί «φοβότανε το πώς θα αντιδράσουμε» είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε πως: «Έμαθα το περιστατικό από έναν καθηγητή που μας ενημέρωσε. Έψαξα λίγο την κατάσταση πριν έρθει η κόρη μου στο σπίτι. Λαμβάνω τα βίντεο στα χέρια μου, πριν έρθει η κόρη μου στο σπίτι για να κάτσω να μιλήσω μαζί της. Βλέπω τα βίντεο, την παίρνω την πάω στο νοσοκομείο. Καλώ την Αστυνομία και ενημερώνω για το περιστατικό. Δείχνω τα βίντεο στους γιατρούς».

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο μαθήτριες του Γυμνασίου Βασιλικού Ευβοίας, έχουν καταγραφεί να έχουν αρχικά μια έντονη συνομιλία ενώ στην συνέχεια άρχισαν τα σπρωξίματα και το βίαιο περιστατικό κλιμακώθηκε επικίνδυνα, με  τις ανήλικες να χτυπούν η μια την άλλη με μανία, ενώ… έπεσαν και μπουνιές, κλωτσιές και μαλλιοτραβήγματα.

Μάλιστα το ένα κορίτσι, ενώ βρίσκεται στο έδαφος ήδη χτυπημένο φαίνεται να δέχεται και χτυπήματα από άλλα παιδιά, που παρακολουθούσαν τη συμπλοκή και την κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

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