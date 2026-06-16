Alco: Κάθε πέρσι και καλύτερα – Οι μισοί πολίτες δεν πάνε διακοπές, χειρότερη η οικονομική κατάστασή τους

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Ένας στους δύο πολίτες (47%) δεν θα πάει φέτος διακοπές, σύμφωνα με το β’ μέρος της δημοσκόπησης που διενήργησε η Alco για λογαριασμό του Alpha.
«Χειρότερη» λέει το 47% των πολιτών ότι είναι είναι η οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με το 2025. «Ίδια» απαντά το 45% ενώ μόλις ένα 7% απαντά «Καλύτερη»
Το κόστος διαμονής (76%), η κάλυψη άλλων αναγκών (74%) και το κόστος των εισιτηρίων (59%) επηρεάζουν περισσότερο την απόφαση των πολιτών να μην πάνε διακοπές.
Ένας στους δύο πολίτες που δηλώνει ότι θα πάει διακοπές, θα μείνει σε δικό του ή συγγενικό σπίτι.
Οι απαντήσεις των πολιτών στην ερώτηση «Φοβάστε κλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία στο Αιγαίο», ήταν μοιρασμένες. Το 46% απαντά «ΟΧΙ», και το 44% «ΝΑΙ». Το υπόλοιπο 10% απαντά «Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 23,3% και διαφορά 9,1% από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που βρίσκεται στο 14,2%. Ακολουθούν: το ΠΑΣΟΚ με 10,3%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 8,1%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το ΚΚΕ με 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%, η Φωνή Λογικής με 2,9%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, η Νίκη με 1,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,1% και οι Δημοκράτες με 0,7%.
Το άλλο κόμμα συγκεντρώνει 2,9% ενώ οι αναποφάσιστοι είναι στο 16%.
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