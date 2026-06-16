Τραγωδία στη Μύκονο: Σκοτώθηκε σε δυστύχημα Ιταλίδα που πήγε στο νησί για το bachelorette party της

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Άσχημο παιχνίδι της μοίρας για μια 37χρονη Ιταλίδα, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο, όπου βρισκόταν για το bachelorette party της καθώς τις επόμενες εβδομάδες θα παντρευόταν τον αγαπημένο της.
Σύμφωνα με το ilmessaggero.it, η Sara Ceccantini, είχε ταξιδέψει μαζί με την παρέα της στο νησί των Κυκλάδων, ενώ με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο δυστύχημα.
Μαζί με την τουρίστρια βρισκόταν και μια φίλη της, η οποία επίσης τραυματίστηκε σοβαρά.
Η 37χρονη Ιταλίδα εργαζόταν επί σειρά ετών σε εργοστάσιο της Prada, το οποίο, μόλις έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση, έκλεισε σε ένδειξη πένθους. Ο θάνατός της, προκάλεσε βαθύ θρήνο μεταξύ συναδέλφων, φίλων και γνωστών.
Η γυναίκα άφησε πίσω της μια κόρη και ζούσε στην επαρχία του Αρέτσο μαζί με τον σύντροφό της.
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