Δύο φωτιές στον Μαραθώνα, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Σε εξέλιξη είναι κινητοποίηση της πυροσβεστικής για δύο φωτιές που ξέσπασαν στον Μαραθώνα.
Η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε στην οδό Αττάλου, κοντά στη συμβολή με τη Φειδιππίδου και η δεύτερη στην περιοχή της οδού Σπύρου Λούη.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας.
Η φωτιά στην οδό Αττάλου έχουν ήδη τεθεί υπό έλεγχο. Δεν απειλούνται κατοικίες.
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