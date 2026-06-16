Δύο φωτιές στον Μαραθώνα, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη είναι κινητοποίηση της πυροσβεστικής για δύο φωτιές που ξέσπασαν στον Μαραθώνα.

Η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε στην οδό Αττάλου, κοντά στη συμβολή με τη Φειδιππίδου και η δεύτερη στην περιοχή της οδού Σπύρου Λούη.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας.

Η φωτιά στην οδό Αττάλου έχουν ήδη τεθεί υπό έλεγχο. Δεν απειλούνται κατοικίες.

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