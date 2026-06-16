Νοσοκομείο Ναυπλίου: Η πίεση στο προσωπικό, οι μεγάλες ελλείψεις και ο θάνατος της νοσηλεύτριας

Ο θάνατος της άτυχης νοσηλεύτριας στο Νοσοκομείο Ναυπλίου εν ώρα υπηρεσίας από έμφραγμα, που έχει σοκάρει το πανελλήνιο, αποκάλυψε μια σειρά από δομικά προβλήματα και ελλείψεις σε προσωπικό, που αντιμετωπίζουν τα δυο μικρά και πολύ παλιά θεραπευτήρια του Νομού Αργολίδας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το νοσοκομείο του Ναυπλίου δεν έχει ούτε έναν παιδίατρο ενώ το γειτονικό στο Άργος χρειάζεται Παθολόγους. Επιπλέον ακόμα και όταν δεν εφημερεύουν έχουν πολύ μεγάλη προσέλευση περιστατικών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), όπου συχνά δημιουργούνται εντάσεις με συγγενείς και ασθενείς, όπως χθες με το τροχαίο με τους πέντε τραυματίες Ρομά.

Ωστόσο για το θάνατο της νοσοκόμας δεν ευθύνονται οι Ρόμα, όπως είπε στο topontiki.gr ο πρόεδρος των εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου Ορθοπαιδικός στα ΤΕΠ Βασίλης Μπαβέλλας: «Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8 χρόνο παιδί αναίσθητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως. Είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζορίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτρια μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ γιατί δεν εφημερεύαμε χθες».

Σημειώνεται ότι η 55χρονη νοσηλεύτρια ήταν καρδιοπαθής όπως είπαν έγκυρες νοσοκομειακές πηγές και δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν δυστυχώς δεν τα κατάφερε: «Το επεισόδιο έγινε πριν τις 17.00 το απόγευμα. Το ΤΕΠ είχε πλημμυρίσει με Ρομά και εκείνη, που ήταν καρδιοπαθής έπαθε έμφραγμα. Της έκαναν 45 λεπτά ΚΑΡΠΑ και ήταν έτοιμοι οι γιατροί μας να τη διασωληνώσουν για να μεταφερθεί σε ΜΕΘ όμως δεν τα κατάφερε».

Τα δυο ακατάλληλα νοσοκομεία

Το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι και τα δυο νοσοκομεία είναι μικρά, με πολλές κτηριακές ανάγκες και χωρίς προσωπικό: «Το νοσοκομείο του Ναυπλίου έχει περίπου 110 κλίνες και του Άργους 120. Λειτουργικές είναι μόνο οι 120 κλίνες και χρειαζόμαστε 300. Ο πληθυσμός μας είναι 100.000 μόνιμοι κάτοικοι, που φτάνει και ίσως ξεπερνάει τους 200.000 τους καλοκαιρινούς μήνες. Χρειάζεται ένα νέο σύγχρονο νοσοκομείο και αυτά τα δυο να γίνουν Κέντρα Υγείας ή να δοθούν για άλλες ανάγκες» είπε στο topontiki.gr ο κ. Μπαβέλλας, γέννημα θέρμα της περιοχής που γνωρίζει από παιδί τις υγειονομικές ανάγκες που αντιμετωπίζει ο τόπος του.

Όπως εξήγησε ο ίδιος τη δεκαετία του 1980 είχαν βρεθεί και το οικόπεδο και τα χρήματα για ένα νέο σύγχρονο νοσοκομείο, όπου θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 300 κλίνες για τις ανάγκες όσο των μόνιμων κατοίκων αλλά και των τουριστών. Δύστυχος αυτά τα σχέδια πήγαν στις… καλένδες. «Οι διοικήσεις γνωρίζουν τα προβλήματα μας. Έχω παρέμβει γραπτά καταθέτοντας πρόταση και στην περιφέρεια και στον υπουργό Υγείας τον Άδωνι Γεωργιάδη για τη δημιουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου, χωρίς όμως ανταπόκριση».

Τα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ράβε-ξήλωνε στο νοσοκομείο του Άργους

Τα τελευταία εγκαίνια στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους πραγματοποιήθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου 2026, όπου ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εγκαινίασε την πλήρως ανακαινισμένη Ορθοπαιδική κλινική.

Ωστόσο κάποιες αστοχίες στον σχεδιασμό του έργου οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε νέα έργα για την ανακατασκευή της κλινικής. Ο λόγος; Είναι για γέλια και για κλάματα όπως μας είπε ο κ. Μπαβέλλας: «Δεν είχαν προβλέψει ότι θα μπαίνει φορείο για να τοποθετήσει τον ασθενή στον κρεβάτι!!! Έτσι σήμερα για να μπει φορείο πρέπει να βγάλουν τα υπόλοιπα κρεβάτια έξω στο διάδρομο! Και αφού μπαίνει το φορείο και αφήσει τον ασθενή ξαναμπαίνουν τα κρεβάτια μέσα στο θάλαμο!!!».

Σημειώνεται ότι ανακαίνιση έχει γίνει και στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ναυπλίου, ευτυχώς χωρίς αστοχίες…

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