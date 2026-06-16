Σκόπελος: 8χρονος σκαρφάλωσε σε δέντρο και έπεσε με το κεφάλι, διακομίστηκε στον Βόλο

Σοβαρό ατύχημα το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) στη Σκόπελο, όταν ένα αγοράκι 8 ετών ενώ έπαιζε σε παιδική χαρά, σε ανύποπτη στιγμή σκαρφάλωσε σε δέντρο και στη συνέχεια έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος με το κεφάλι.

Ο μικρός μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας του νησιού και με δεδομένο ότι μπορεί να φέρει κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή του στον Βόλο.

Αμεσα ενημερώθηκε ο Θάλαμος Επιχειρήσεων και ο 8χρονος μεταφέρθηκε στον Βόλο στις 14:50 με το σκάφος του Λιμενικού.

Το παιδί παρελήφθη από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου παραμένει νοσηλευόμενοs.

Πληροφορίες σύμφωνα με το taxydromos.gr αναφέρουν, ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

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