Σκόπελος: 8χρονος σκαρφάλωσε σε δέντρο και έπεσε με το κεφάλι, διακομίστηκε στον Βόλο

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Σοβαρό ατύχημα το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) στη Σκόπελο, όταν ένα αγοράκι 8 ετών ενώ έπαιζε σε παιδική χαρά, σε ανύποπτη στιγμή σκαρφάλωσε σε δέντρο και στη συνέχεια έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος με το κεφάλι.
Ο μικρός μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας του νησιού και με δεδομένο ότι μπορεί να φέρει κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή του στον Βόλο.
Αμεσα ενημερώθηκε ο Θάλαμος Επιχειρήσεων και ο 8χρονος μεταφέρθηκε στον Βόλο στις 14:50 με το σκάφος του Λιμενικού.
Το παιδί παρελήφθη από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου παραμένει νοσηλευόμενοs.
Πληροφορίες σύμφωνα με το taxydromos.gr αναφέρουν, ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
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