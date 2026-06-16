Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη περιπτέρου με λεία… παγωτά, χειροπέδες σε τρεις ανήλικους

Διάρρηξη περιπτέρου με λεία… παγωτά καταγράφηκε, χθες τα ξημερώματα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ως δράστες συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι, 15 και 17 ετών.

Σύμφωνα με την έρευνα, παραβίασαν το ψυγείο του περιπτέρου, απ’ όπου αφαίρεσαν τα συγκεκριμένα προϊόντα.

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