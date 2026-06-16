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16.06.2026 10:25

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός κρύφτηκε σε… ρεματιά μετά από τροχαίο

16.06.2026 10:25
rema_pixabay
pixabay

Σε κατάφυτη ρεματιά κατέφυγε 57χρονος, προκειμένου να κρυφτεί και να αποφύγει τροχονομικό έλεγχο, μετά την εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, όμως, περίπου 60 μέτρα μακριά από το σημείο του ατυχήματος και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ (μέτρηση με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα «έδειξε» 1,16 mg/l).

Υπό αυτές τις συνθήκες συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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