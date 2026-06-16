Χειροπέδες σε 56χρονο αρχαιοκάπηλο στην Αθήνα – Πουλούσε παράνομα αντικείμενα μέσα από τα social media

Στη σύλληψη ενός 56χρονου, που κατηγορείται για αρχαιοκαπηλία, προχώρησαν αστυνομικοί τα πρωί της Δευτέρας στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, προέκυψε ότι ο 56χρονος εισήγαγε από το εξωτερικό και κατείχε αρχαία νομίσματα και αντικείμενα, ενώ παράλληλα επιχειρούσε τη διάθεση μέρους αυτών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Κατασχέθηκαν νομίσματα, δαχτυλίδια, πήλινα αντικείμενα και αγγεία

Ακολούθησε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία του σε περιοχή της Αττικής, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 36 νομίσματα, 15 μεταλλικές πόρπες, 9 δαχτυλίδια, 8 αιχμές βελών, πήλινη φιάλη, πήλινη λαβή, αντικείμενο με γυναικεία κεφαλή, αγγείο, περιδέραιο τοποθετημένο σε κορνίζα,

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα εξετάσθηκαν από νομισματολόγο και αρχαιολόγο, οι οποίοι γνωμάτευσαν ότι τα 35 νομίσματα εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία αρχαιοτήτων, ενώ για τα λοιπά τέχνεργα θα ακολουθήσει περαιτέρω αξιολόγηση και τεκμηρίωση.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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