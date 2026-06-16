Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Από τη ΓΑΔΑ στον Πειραιά και από εκεί στον Κορυδαλλό (Photos)

Στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά οδηγείται από τη ΓΑΔΑ, όπου πέρασε τη νύχτα, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο Γιωτόπουλος μεταφέρθηκε χθες στη ΓΑΔΑ από τις φυλακές Κορυδαλλού όπου μετέβη το απόγευμα της Δευτέρας μετά την απόφαση του E’ ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου η οποία έκανε δεκτή την αναίρεση του εισαγγελέα που ακύρωσε το βούλευμα για την αποφυλάκισή του.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι αρχές έλαβαν το απόγευμα την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου για την επιστροφή του Γιωτόπουλου στις φυλακές. Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Μαΐου 2026, ύστερα από 24 χρόνια εγκλεισμού, ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της «17 Νοέμβρη» αποφυλακίστηκε από το σωφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλλού, με όρους να εμφανίζεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, να διαμένει στον Βύρωνα όπου είναι η μόνιμη κατοικία του και να μη φύγει από τη χώρα.

Ωστόσο, το Ε’ Ποινικό Τμήμα που συνεδρίασε για το αν θα κάνει δεκτή ή όχι την εισαγγελική αναίρεση του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, αποφάσισε να αναιρέσει το δικαστικό βούλευμα. Οι ανώτατοι δικαστές σύμφωνα με πληροφορίες στάθμισαν τα αντικειμενικά στοιχεία και αποφάσισαν ότι στο παρόν στάδιο δε συντρέχουν οι αντικειμενικές συνθήκες για την υφ’ όρων απόλυση του Γιωτόπουλου.

Κυρίαρχα όμως έκριναν ότι το δικαστικό συμβούλιο Πειραιά δεν έλαβε υπόψη τη διάταξη για τους πολυισοβίτες του 2021, η οποία ρητά προβλέπει ότι ένας καταδικασμένος σε πολλαπλά ισόβια δε μπορεί να βγει από τη φυλακή νωρίτερα από τα 25 έτη πραγματικής έκτισης της ποινής του. Έτσι, ο 82χρονος θα παραμείνει στη φυλακή για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα.

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