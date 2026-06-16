Σήμερα η κηδεία της 55χρονης νοσηλεύτριας που πέθανε στο Νοσοκομείο Ναυπλίου -«Έφυγε την ώρα του καθήκοντος»

Σοκ έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος νοσηλεύτριας στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου το απόγευμα της Δευτέρας, εν ώρα υπηρεσίας.

Η διοίκηση και όλο το προσωπικό του νοσοκομείο εκφράζουν τη θλίψη τους για τον χαμό της.

«Έφυγε από κοντά μας ξαφνικά την ώρα του καθήκοντος παρέχοντας μέχρι τελευταία στιγμή τις υπηρεσίες της», αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση.

Η κηδεία της 55χρονης θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο (Μετόχι) Επιδαύρου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Ναυπλίου για τον θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας, εν ώρα υπηρεσίας

«Το Νοσοκομείο Ναυπλίου με θλίψη αποχαιρετά ένα αγαπημένο μέλος του, τη νοσηλεύτρια Μαρία Ζαφείρη, που έφυγε από κοντά μας ξαφνικά την ώρα του καθήκοντος παρέχοντας μέχρι τελευταία στιγμή τις υπηρεσίες της.

Η διοίκηση και όλο το προσωπικό εκφράζει τη συμπαράστασή του και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 16 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στον Άγιο Δημήτριο (Μετόχι) Επιδαύρου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου».

Το χρονικό της τραγωδίας

Εν ώρα υπηρεσίας άφησε την τελευταία της πνοή μια 55χρονη νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Ναυπλίου το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα Επείγοντα.

Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνηψη, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

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