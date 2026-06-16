Γυναικοκτονία στη Δράμα: Η «προφητική» ανάρτηση της 45χρονης λίγο πριν δολοφονηθεί – «Όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του»

Προφητική η ανάρτηση που είχε κάνει πριν από 2 εβδομάδες, η 45χρονη που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, μέσα στο σπίτι τους στη Δράμα.

Λίγες ημέρες πριν τη νέα στυγερή γυναικοκτονία, η αδικοχαμένη Αντιγόνη αναδημοσίευσε κείμενο για τους άνδρες που δολοφονούν τις συντρόφους τους, «σε απόσταση αναπνοής από τα παιδιά τους».

Πιθανότητα, η ανάρτηση της 45χρονης έγινε για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου και εκεί, μία 39χρονη δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα παιδιά τους.

Η αδικοχαμένη Αντιγόνη από τη Δράμα, χωρίς να το ξέρει, αναδημοσίευσε κείμενο με τη σκληρή πραγματικότητα που βίωσαν αρκετές γυναίκες στην χώρα μας, κάτι που έμελλε να βιώσει και η ίδια, με τον πιο τραγικό τρόπο.

«Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ’ τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ’ τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή», αναγράφεται στην φωτογραφία με το κείμενο να συμπληρώνει:

«Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ’ τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, απ’ τις μοχθηρές φεμινίστριες, απ’ το δημογραφικό (δηλαδή, απ’ τις άχρηστες γυναίκες που δεν λένε να “γκαστρωθούν”), αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ’ τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή – φταίει η κακιά η ώρα, το πελώριο πάθος του γυναικοκτόνου, ή και το θύμα, που ποιος ξέρει τι έκανε για να προκαλέσει τη σφαγή του», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η 45χρονη αστυνομικός βρέθηκε νεκρή μέσα σε λίμνη αίματος, στο σπίτι της στη Δράμα, το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο 50χρονος δολοφόνος, αστυνομικός και σύζυγός της, την μαχαίρωσε 8 φορές σε πρόσωπο, πλάτη και θώρακα, με το 10χρονο παιδί τους να ειδοποιεί τις αρχές για την κατάσταση της υγείας της.

Στην συνέχεια ο 50χρονος τράπηκε σε φυγή και αφαίρεσε τη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο, μέσα στο αυτοκίνητό του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο συναγερμός για την γυναικοκτονία σήμανε γύρω στις 17:00 το απόγευμα, όταν το κέντρο Αμεσης Δράσης στη Δράμα δέχθηκε κλήση από το σοκαρισμένο 10χρονο παιδί του ζευγαριού.

Με όση δύναμη κουβαλούσε μέσα του, αποκάλυψε στον τηλεφωνητή πως ο πατέρας του επιτέθηκε στην μητέρα του και αυτή κείτεται αιμόφυρτη στο πάτωμα στο υπόγειο του σπιτιού τους.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Δράμας και νοσηλεύτηκε αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση.

Υπέκυψε στα τραύματά τις γύρω στις 19:00.

Μία δεύτερη κλήση για έναν άνδρα που βρίσκονταν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αυτοκίνητό του, κινητοποίησε τις αρχές στον λόφο πίσω από το νοσοκομείο της Δράμας.

Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 50χρονο σύζυγό της, νεκρό. Δίπλα του βρέθηκε το υπηρεσιακό του όπλο και ένας κάλυκας.

Οι έρευνες για τη γυναικοκτονία συνεχίζονται προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία.

Τραγικά θύματα της υπόθεσης παραμένουν το 10χρονο παιδί που ειδοποίησε την ΕΛΑΣ αλλά και η μεγαλύτερη κόρη τους που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη.

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